Die Lang AG bringt zwei seiner neuesten LED-Produkte auf die Leatcon 2024 in Hamburg: Lucy und Ledgend One. Lucy ist ein transparentes LED-Produkt mit Muxwave-Technologie, 50 Prozent Transparenz, einem Pixelpitch von 3,9 Millimetern und einer Helligkeit von 3.000 Nits. Dank Active-Matrix-Technologie kombiniert Lucy die Vorteile herkömmlicher LED- und Displaytechnologie. Ledgend One hat einen Pixelpitch von 0,9 Millimeter, eine Helligkeit von 1.200 Nits und verwendet COB-Technologie für ein 135,5-Zoll-Display.

Im Bereich Image Processing zeigt Lang den Coreplay Solo von Analog Way, der benutzerdefinierte Formate über 4K hinaus unterstützt. Außerdem wird der Encore 3 Compositing Switcher vorgestellt, der bis zu 16 4K-Eingänge und flexible Konfigurationsmöglichkeiten bietet. Im Drohnenbereich präsentiert der AV-Anbieter aus Kölner Gegend die Uvify Ifo Drohne präsentiert, begleitet von den Drohnenexperten aus dem Unternehmen. Weitere Exponate sind ein transparentes MicroLED-Display von AUO (16,1 Zoll, Pixelpitch 0,692 mm) und die AK-UCX100 4K-Studiokamera von Panasonic mit SMPTE ST2110.

Zudem werden verschiedene Mitarbeiter der Lang AG referieren:

22.10.2024: 10:30 – 11:00 Sven Bauschke (Director IP Connect) “Broadcast-Technik in

der Veranstaltungswelt“ Leat Academy Space 1

Sven Bauschke (Director IP Connect) “Broadcast-Technik in der Veranstaltungswelt“ Leat Academy Space 1 22.10.2024: 11:15 – 11:45 Hubertus Beckmann (Technical Director) „Durchsichtig,

flexibel, innovativ: Die Evolution transparenter LED-Displays“ AV Stage

Hubertus Beckmann (Technical Director) „Durchsichtig, flexibel, innovativ: Die Evolution transparenter LED-Displays“ AV Stage 23.10.2024: 16:30 – 17:00 Nishaanth Balachandran (Director Focus Sales) “Drohnen als Gamechanger für Events“ Speakers Corner

Das Unternehmen zeigt seine Lösungen am Stand H4. Die Leat Con findet vom 22. bis 24. Oktober statt.

Anzeige