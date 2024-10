Beim diesjährigen „Out of Home“-Award im Museumsquartier kürte Gewista vor über 500 Gästen die besten Kampagnen des Jahres. Der österreichische Außenwerber vergab Gold-, Silber- und Bronze-Auszeichnungen in insgesamt zehn Kategorien. Zudem wurde ein besonders kreatives Sujet im Rahmen eines Public Votings prämiert.

„Von Jahr zu Jahr können wir beobachten, wie das Niveau der Einreichungen immer weiter steigt. Umso wichtiger ist es, den Teilnehmer:innen für ihre Bemühungen und Kreativität zu danken – wir wissen wie viel Arbeit in solch einmaligen Kampagnen steckt“, sagt Andrea Groh, Chief Sales Officer bei Gewista. Beim „Out of Home“-Award können Agenturen und Direktkunden aus ganz Österreich ihre Kampagnen einreichen. Die diesjährige Award prämierte die Jury-Favoriten aus dem Geschäftsjahr 2023. Die Jury bestand aus Vertretern der Medien- und Kreativbranche sowie Marketingleitern, Führungskräften und Direktkunden.

Die Gewinner der Gold-Awards in den jeweiligen Kategorien waren:

Best Use of Digital Out of Home: Absolut Vodka

Absolut Vodka Automotive, Energy & Services: Go Green Energy

Go Green Energy Beverage: Ottakringer Brauerei

Ottakringer Brauerei Fashion, Beauty & Pharma: Parfümerie Douglas

Parfümerie Douglas Finance & Telecommunication: Wiener Städtische Versicherung

Wiener Städtische Versicherung Food: Ströck Brot

Ströck Brot Media, Tourism & Entertainment: Fima Sportstudios

Fima Sportstudios Public Agendas & CSR: Amnesty International Österreich

Amnesty International Österreich Retail: Hornbach Baumarkt

Hornbach Baumarkt Innovate: Ikea

Ikea Public Voting: MA48 – Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark

Franz Solta, CEO bei Gewista, sagt: „Der Kreativität sind mit Echtzeit-Daten, Formatsprengern und Adtech keine Grenzen mehr gesetzt – das zeigt sich auch bei den diesjährigen Sieger:innen-Projekten. Out of Home wächst zunehmend und erfindet sich selbst ständig neu, was es zu der spannendsten und vielfältigsten Werbeform auf dem Markt macht.“ Die Entwicklung von Out-of-Home zeigten die Hosts Franz Solta und Andrea Groh anhand eines Rückblicks auf die Gewinner des Plakatpreises vor 50 Jahren.

Die komplette Gewinnerliste führt Gewista auf seiner Homepage auf.

Anzeige