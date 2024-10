Mit der VXT-Plattform, die Anfang des Jahres offiziell gelauncht wurde, rüttelte Samsung die Branche wach: VXT soll ein Gamechanger werden, der das Potenzial von Digital Signage insbesondere auch für IT-Integratoren öffnet. Das Abonnieren von Software, Content & Co. soll so einfach sein wie auf Smartphones. Dazu bedarf es einer zentralen Plattform, die Samsung nun mit VXT anbietet.

Naturgemäß warf VXT auch einige Fragen in der Branche auf: Wie funktioniert eine Partnerschaft mit VXT? Welche Rolle spielen Integratoren im Plattform-Gedanken? Um diese Fragen zu klären, bietet Samsung nun am 10. Oktober 2024 um 14 Uhr ein VXT-Webinar speziell für Reseller und Integratoren an. Hier geht es zur Anmeldung zum kostenlosen Webinar.

Das Webinar dauert eine Stunde und deckt unter anderem Informationen zum Registrierungsprozess und zum Lizenzmanagement ab. Auch neue Features wie Sync Play, Tags und Touch-Steuerung werden vorgestellt und erläutert. In einer Live-Q&A-Session gehen Samsung-Experten detailliert auf Fragen der Teilnehmer ein.

Durch das Webinar führen Amit Chatterjee, CE Display Manager Presales Solutions, und B2B-Trainer Jonathan Marcialis. Zudem stehen die Samsung-Experten Leandra Bertino, Bettina Roderhoff und Stefan Spindel für Fragen zur Verfügung.

