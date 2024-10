Die Schweizer Bundesbahn SBB rollt an 113 Bahnhöfen in der Schweiz neue Touchdisplay-Stelen aus. Die sogenannten Smart Information Displays (SID) sollen an kleinen Bahnhöfen perspektivisch die klassischen Perronanzeiger ersetzen – Displays, die an der Schiene über die nächsten einfahrenden Züge informieren. Die sollen an den 113 kleinen Schweizer Bahnhöfen, bei denen pro Richtung immer dieselben Verbindungen fahren, nach Ende ihrer Laufzeit sukzessive entfernt werden.

Die SBB setzt heute schon an vielen Bahnhöfen auf Touchdisplay-Stelen am Gleis. Der Vorteil ist, dass sie barrierefrei zugänglich sind: Die Schrift lässt sich auf Knopfdruck vergrößern, der Kontrast lässt sich umkehren, die Informationen lassen sich auf Sitzhöhe herunterholen und können vorgelesen werden. Vor allem Menschen mit Seh-, Hör- und Gehbehinderungen sollen davon profitieren.

Perronanzeiger nur für größere Bahnhöfe

An den Perronanzeigern hält die SBB für mittlere und große Bahnhöfe fest, an denen pro Richtung mehrere Verbindungen bestehen. Die rund 20 Bahnhöfe, die noch keine Anzeigen haben, will die SBB dementsprechend aufrüsten.

Design-technisch bleibt die SBB ihrer blau-weißen Signaletik treu, die seit vergangenem Jahr bestimmt, wie die Informationen auf den Displays dargestellt werden. Für die Ausspielung der Zuginformationen in Echtzeit nutzt die SBB sowohl für Digital Signage als auch für Mobile den Adobe Experience Manager. Wie die Informationskette genau funktioniert, hat sich invidis bereits in live angeschaut:

