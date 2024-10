ISM Intelligent Signage for Media hat angekündigt, das Hi-Light-Netzwerk an Shell-Tankstellen zukünftig in Eigenregie zu vermarkten. Das Netzwerk besteht aus circa 800 75- und 80-Zoll-Stelen an Shell-Tankstellen. Zuvor hatte Framen die DooH-Screens vermarktet.

ISM vermarktet für weitere Mineralölgesellschaften circa 4.000 Screens im Kassenbereich und an Lotto-Annahmestellen aktuell circa 600 weitere Screens.

Verstärkter Vertrieb in Planung

Im Rahmen der neuen Selbstvermarktung will ISM zudem den Fokus auf den Aufbau neuer Netzwerke, insbesondere im Tankstellenbereich, legen. Der interne sowie der externe Vertrieb sollen verstärkt werden.

„Diese strategische Anpassung erlaubt es uns, flexibler auf Marktanforderungen zu reagieren und unsere Position national wie international weiter zu stärken“, sagt Alexander Erraß, Geschäftsführer von ISM. Bereits 2025 sollen neue Netzwerke dazu kommen, Details dazu verriet ISM noch nicht.

