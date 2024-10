Im September 2024 hat die Europäische Weltraumorganisation Esa das neue Habitat Flexhab vorgestellt, das sich im Europäischen Astronautenzentrum in Köln befindet. Es beherbergt bis zu vier Astronauten auf Trainingsmissionen, die von einer Woche bis zu einem Monat dauern können. Das Flexhab, das von den dänischen Weltraumarchitekten Saga entworfen, entwickelt und gebaut wurde, ist während der Trainings Wohn- und wissenschaftlicher Arbeitsplatz in einem. Es lässt sich zu verschiedenen Test- und Trainingseinrichtungen transportieren und soll ein Design-Vorbild für zukünftige reale Missionen zum Mond sein. Seine Multifunktionalität umfasst Gemeinschaftsbereiche, Schlafzimmer, Trainingsgeräte und ein modernes Labor.

Um den angehenden Astronauten bei den Trainings einen möglichst realistischen Ausblick aus dem Habitat in den Weltraum und auf die Mondoberfläche zu geben, kommt Digital Signage zum Einsatz: Zwei 65 Zoll große Bravia-Displays von Sony sind in den Wohnbereich integriert. Sie simulieren ein Fenster, durch das die Bewohner das All oder die Mondwelt betrachten.

Notfallszenarien auf Screens durchgespielt

Die Bravia-Displays sind dabei ein wesentlicher Bestandteil des Trainings. Sie sollen verschiedene Szenarien simulieren, zum Beispiel wie große Trümmerteile auf das Fenster treffen, einen Riss und anschließenden Druckabfall durch ein Leck verursachen. Die Bildschirme werden auch ein interaktives Element in das Training einbringen und es den Astronauten ermöglichen, mit Hilfe von Spezialwerkzeugen bestimmte Experimente im Flexhab durchzuführen.

„Es ist mehr als 50 Jahre her, dass Menschen das letzte Mal auf dem Mond gelandet sind, und jetzt bereitet sich die Welt darauf vor, dass Astronauten wieder sicher auf dem Mond landen können“, sagt Sebastian Aristotelis, CEO von Saga. Da sich die Astronauten während ihres Aufenthalts im Weltraum größtenteils im Habitat aufhalten, um zu forschen, sei das Flexhab als Trainings-Habitat für den Erfolg künftiger Missionen von entscheidender Bedeutung. Die Möglichkeit, externe Ereignisse, Umgebungen und Experimente mithilfe der Bravia-Displays von visuell zu simulieren, ermögliche eine realistische Trainingssituation und eine optimale Vorbereitung.

Erste offizielle Mission für 2025 geplant

„Bisherige Weltraumhabitate für das Training auf der Erde konzentrieren sich meist darauf, Astronauten darauf vorzubereiten, über einen längeren Zeitraum auf engem Raum zu leben oder simulieren Weltraum und Mondlandschaften, die aufwendig erstellt werden müssen. Das Besondere an Flexhab ist, dass wir jetzt die Außenumgebung integrieren und testen, wie sich dies auf die Innenumgebung auswirkt“, führt Sebastian Aristotelis weiter aus. „Die Partnerschaft mit Sony zur Integration der Bravia Displays hat uns dies ermöglicht. Die Bildschirme liefern eine außergewöhnliche Bildqualität, die es den Astronauten ermöglicht, mit nahezu perfekter Genauigkeit zu trainieren und die Außenwelt zu sehen und sich mit ihr verbunden zu fühlen, was für das psychische Wohlbefinden von großer Bedeutung ist.“

Laut Sony helfen bei der Mondsimulation der besonders weite Betrachtungswinkel und die entspiegelte Deep Black Non-Glare-Technologie der Displays, da das Bild aus jeder Position im Innenraum scharf und farbkorrekt betrachtet werden kann. „Wir freuen uns sehr, dass Saga sich für eine Zusammenarbeit mit uns bei einem Projekt dieser Größenordnung entschieden hat. Wir freuen uns darauf, sie weiterhin mit den besten Produkten und Lösungen auf dem Markt zu versorgen, damit sie weiterhin innovative Lösungen für die lebenswichtige Weltraum- und Erdforschung liefern können“, sagt Petra Norinder, Junior Trade Marketing Manager North Region bei Sony Professional Displays and Solutions.

Trotz der Einweihung wird das Flexlab weiterhin einer Reihe strenger Tests unterzogen. Die erste offizielle Astronauten-Trainingsmission soll im März 2025 starten.

