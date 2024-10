Geänderte Kundenbedürfnisse und die Digitalisierung haben ein Umdenken bei Autobauern und Autohändlern ausgelöst. Eine ganzheitliche Experience ist nötig, um im Autohaus oder im Showroom dem Kunden das Gefühl zu geben, bereit für den Kauf zu sein.

Ein Puzzlestück für diese Experience hat Retail-Experte Umdasch geliefert: Neue Informationsstelen, die in Showrooms von Audi und Volkswagen aufgestellt werden. Mit einer minimalistisch-eleganten Silhouette und einem integrierten Touchscreen sollen sie sich perfekt in die Showrooms der beiden Automarken einfügen und gleichzeitig den modernen und hochwertigen Charakter der Marken und ihrer Fahrzeuge widerspiegeln.

Für die Entwicklung der Hardware-Lösung zeichnete die Tochter Umdasch Digital Solutions verantwortlich. Die Herausforderung bestand darin, einen einen digitalen Touchpoint zu schaffen, der über die simple Informationsvermittlung hinausgeht, die Einkaufserfahrung optimiert und gleichzeitig die internen Prozessabläufe bei der Fahrzeugauszeichnung zu verbessern. Die Software steuerten die Experience-Experten B12 bei.

Doppeldisplay für mehr Experience

Der Audi- und VW-Kundschaft wird mit den Stelen eine spielerisch-intuitive Möglichkeit geboten, sich über die neuesten Fahrzeugmodelle und deren technische Spezifikationen zu informieren. Hochauflösende Screens und eine benutzerfreundliche Oberfläche sollen dabei helfen. Die doppelte Bildschirmkonfiguration – mit einem oberen Touch-Display für interaktive Präsentation und einem unteren Screen für spezifische Energiewerte – Hinweise auf den Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen – verstärken das Gefühl der Informiertheit.

„Unsere Informationsstelen sind ein Beispiel für die Zukunft des Retail. Sie verbinden modernste Technologie mit ansprechendem Design und schaffen so ein einzigartiges Kundenerlebnis“, sagt Bernd Albl, Managing Director Digital Solutions bei Umdasch The Store Makers.

Die Stelen werden in Serie am größten Produktionsstandort von Umdasch The Store Makers hergestellt: im österreichischen Leibnitz. Der Hauptsitz des Umdasch-Geschäftsbereichs Multistore Solutions ist spezialisiert auf die Produktion und Logistik umfassender Rollout-Projekte.

Anzeige