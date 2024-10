Nach über einem Jahr Verkaufsprozess ist Pontus Meijer glücklich mit Vertiseit einen neuen Eigentümer gefunden zu haben. Man habe es sich bei der Auswahl nicht leicht gemacht, einige namhafte Unternehmen buhlten darum Visual Art zu übernehmen. „Wir sind überzeugt mit Vertiseit den richtigen Partner für die Zukunft von Visual Art gefunden zu haben,“ so Pontus Meijer im invidis Gespräch.

Mit der komplettneu entwickelten Signage Player CMS Plattform hat Visual Art laut invidis Compass Vergleichstests eine marktführende Digital Signage Software entwickelt, die offensichtlich großes (Übernahme-)Interesse geweckt hat. In der neuen Vertiseit IXM-Plattformstrategie soll die Software eine wichtige Rolle übernehmen. „Mit der Übernahme bekommt Vertiseit ihre Traum-Software.“

Auch wenn die neue CMS-Software eine Erfolgsgeschichte ist und zukünftig eine wichtigere Rolle spielen sollen, ist Visual Art in Europa weiterhin als Full-Service Integrator am Markt positioniert. „Wir sind und bleiben ein Digital Signage Full Service Integrator – insbesondere in Märkten wie Skandinavien und Deutschland wo wir seit über zehn Jahren mit eigenen Teams erfolgreich etabliert sind“, so Visual Art CEO Pontus Meijer. „Visual Art entwickelt, liefert und betreibt Digital Signage End-2-End Experiences.“ Im Gegensatz zu Mitbewerbern ist Visual Art in den letzten fünf Jahren organisch ohne Übernahmen gewachsen und konnte in ganz Europa viele neue Kunden gewinnen.

Mit der Integration in die Vertiseit-Gruppe wird Visual Art auch mehr mit Digital Signage, Pro AV und IT Integrations-Partnern zusammenarbeiten. „Tendenziell wollen wir in Zukunft den Fokus mehr von Hardware auf Plattformen setzen. Wir wollen das flexibler handhaben als in der Vergangenheit.“

