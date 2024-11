C Seed Der teuerste TV der Welt jetzt in London

Der teuerste Fernseher der Welt ist jetzt im Londoner Luxusmöbelhaus YDF Interiors zu sehen. Auch genannt „der sich entfaltende TV“ ist der C Seed N1 Interior das neue technologische Center Piece inmitten exklusivster Designermöbel. Seinen Charme zeigt der C Seed nämlich, wenn er sich von einem dekorativen Bodenobjekt in dramatischem Slow-Motion-Modus aufklappt und zu einem freistehenden 137-Zoll-Fernseher aus MicroLED entfaltet.

Das Design sowie die MicroLED-Technologie haben seinen Preis: C Seed verkauft den N1 für rund 200.000 US Dollar und fertigt nur auf Kundenbestellung. Wer nicht extra das Möbelhaus in London besuchen will, hat auf verschiedenen Tech-Shows immer wieder die Gelegenheit den C Seed in live zu sehen. Auch auf der ISE ist der exklusivste TV der Welt in der Regel ausgestellt.