Ab sofort kann wieder für die DooH Creative Challenge, kurz DCC, 2025 eingereicht werden. Die DCC ist Deutschlands einziger Kreativ-Wettbewerb speziell für Digital-out-of-Home. Im nächsten Jahr wird er zum fünften Mal vom IDOOH vergeben.

Agenturen, Unternehmen, Vermarkter und Talente können ihre Kampagnen ab sofort unter der Website des Awards einreichen. Die Einsendefrist endet am 11. April 2025; der Early Bird geht bis zum 31. Dezember 2024.

Zum fünfjährigen Jubliäum gibt es einige Neuerungen: Die Fachjury ist größer, für den Nachwuchspreis DCC Youngstars gibt es höhere Gewinne, und es wird eine neue Kategorie für den besten DooH-Content eingeführt.

Kategorien der DCC 2025

Somit lassen sich Bronze, Silber und Gold in folgenden Kategorien holen: „Best of DOOH Creation“, „Best of Crossmedia“, „Best Use of Data“, „Best of Innovative DOOH“, „Best of DOOH Content“ sowie die Nachwuchskategorie DCC Youngstars.

Ab diesem Jahr erhalten die Bestplatzierten zusätzlich 5.000 Euro in bar, die von Executive Channel Deutschland gestiftet werden. Die von TV-Wartezimmer zur Verfügung gestellten Geldpreise der Zweit- und Drittplatzierten wurden ebenfalls auf 2.000 Euro sowie 1.000 Euro erhöht.

Bei der Preisverleihung, die am 9. Oktober 2025 in Düsseldorf stattfindet, wird schließlich noch der Publikumspreis vergeben: Hier wählen die Teilnehmer der Award-Verleihung aus allen Shortlistplatzierten in einem Live-Voting ihren persönlichen Favoriten.

Kontakte für die Youngstars

Alle Preisträger dieser Kategorien erhalten zudem Punkte für das Kreativranking der W&V. Beim DCC Youngstars wird die beste Arbeit mit 1 Milliarde Kontakten belohnt, indem die Kampagne bundesweit auf den teilnehmenden DooH-Netzen ausgestrahlt wird.

„Die DCC ist aus der deutschen Award-Riege nicht mehr wegzudenken – das zeigt sich sowohl an der beständig steigenden Zahl an Einreichungen wie auch an der Jury, für die wir im Jubiläumsjahr vor allem auf Kreativ-Seite weitere Vertreter gewinnen konnten“, sagt Frank Goldberg, Geschäftsführer des IDOOH und Chairman der Jury. „Ich freue mich auf die spannenden und bereichernden Diskussionen in diesem hochkarätig besetzten Gremium!“