Dass Hochhäuser als Fläche für eindrucksvolle Projektionen genutzt werden können, ist bekannt. Nun hat die Commerzbank ihren Tower in der Frankfurter Innenstadt zu einem selbstleuchtenden Screen gemacht – wenn auch mit einem sehr sehr groben Pixelpitch.

Als Zeichen für den internen Zusammenhalt illuminiert die Bank den Tower mit einem überdimensionalen gelben Herz. Dafür werden auf einer Höhe von ungefähr 150 Metern in insgesamt acht Stockwerken 48 LED-Strahler aufgestellt, die von innen Licht an die Decke projizieren und 22 Fenster beleuchten. Als Gesamtbild ergibt sich von außen betrachtet das Herz, das in Richtung Innenstadt strahlt.

Die besondere Beleuchtung der Commerzbank wird bis Jahresende jeweils von 19 bis 24 Uhr zu sehen sein. Die Aktion soll die Kampagne „Mein Herz schlägt gelb“, die von Mitarbeitenden der Bank initiiert wurde, verstärken.