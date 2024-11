Mediamarktsaturn bringt Smart Stores in deutsche Großstädte: Auf 400 Quadratmetern bieten diese Mini-Märkte ein kleines ausgewähltes Elektroniksortiment. Im Gegensatz zu den gewohnten großflächigen Filialen befinden sie sich nicht in Industriegebieten und Einkaufsparks, sondern in Innenstädten. Die Idee dahinter ist es, dass Kunden nicht jedes Mal einen eigenen Trip aus ihren Elektronikeinkäufen machen müssen, sondern beim Vorbeigehen erledigen können.

Ehemalige Gravis-Stores smart genutzt

Vier der fünf neuen Smart Stores öffneten vergangene Woche – in München, Köln, Leipzig und Heidelberg. In Hamburg folgt im Dezember ein weiterer und in Berlin-Friedrichshain gibt es bereits seit Frühsommer eine Pilot-Filiale. All zu viel umbauen musste Mediamarktsaturn für das neue Ladenkonzept gar nicht: Der Händler übernahm einfach die Mietverträge von insolventen Gravis-Stores, die sowieso schon auf kleine Elektronikgeräte und Zubehör ausgelegt waren.

Anzeige

Auf dieses Sortiment konzentrieren sich auch die Smart Stores: Smartphones und zugehörige Gadgets, kleine Lautsprecher, alles für den Kaffee-Vollautomaten und Kleinkrams, den man gerne spontan kauft. Aber auch verschiedene Services bieten die Stores, wie den Austausch kaputter Displays oder Akkus an der sogenannten Smartbar. Einige nachhaltige Angebote, die Mediamarkt in einem grünen Pop-up-Store getestet hatte, finden sich ebenfalls im Konzept wieder: Für nicht mehr genutzte Elektrogeräte gibt es einen Ankaufservice in Kooperation mit Foxway und Produkte zum Mieten mit dem Partner Grover.

Innenstadt-Portal zum Onlineshop

Über Displays kann man durch das gesamte Online-Sortiment stöbern. Zudem fungieren die Smart Stores als Annahme- und Rückgabepunkt für Onlinebestellungen. „Wir wollen mit diesem Format klar das Omnichannel-Erlebnis fördern und positionieren uns als vertrauenswürdiger Partner in der Nähe des Kunden“, sagt Hubert Kluske, Managing Director Sales Mediamarktsaturn Deutschland. Perspektivisch sollen alle fünf neuen Märkte an die Sofort-Lieferung mit Uber angebunden, sodass direkt verfügbare Produkte innerhalb von 90 Minuten an eine im Umfeld liegende Wunschadresse geliefert werden.

Mediamarktsaturn unterhält aktuell vier verschiedene Store-Formate – alle gibt es inzwischen auch in Deutschland. „Unsere Devise lautet: das richtige Format an der richtigen Stelle. Mit den Smart-Stores richten wir uns gezielt an technologiebegeisterte Kundinnen und Kunden, die in der Nähe unterwegs sind“, sagt Hubert Kluske. Am anderen Ende des Spektrums wie die Smart Stores befinden sich die Lighthouse Stores, die Flagship-Formate von Mediamarktsaturn. In Deutschland gibt es davon bereits zwei – in Berlin und ganz neu in Hamburg – und in ganz Europa bereits elf.