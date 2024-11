Gewista und der Netzanbieter Hutchinson Drei haben in Wien gemeinsam erstmalig einen Total Look der U6 realisiert, welche noch bis Ende des Jahres auf der Linie von Siebenhirten bis Floridsdorf unterwegs ist. Die U6 fährt zu großen Teilen oberirdisch durch insgesamt neun Bezirke. Dadurch könne laut Gewista eine große Anzahl an Blickkontakten generiert werden.

Neben der gebrandeten U-Bahn setzt Hutchinson Drei gemeinsam mit Gewista ein Elevator-Branding um, in dessen Rahmen alle Screens am Stephansplatz mit einem 60-sekündigen Spot bespielt werden.

Anzeige

Nationale OoH-Kampagne bereits umgesetzt

Bereits in den Sommermonaten dieses Jahres setzte Hutchinson Drei auf eine nationale Plakatkampagne mit Gewista. Ein Highlight dabei waren die Plakat-Sonderklebungen, bei denen die besondere Bauart von Hausflächen genutzt wurde.

„Zu sehen, dass unsere Kundinnen und Kunden das volle Potenzial des Out-of-Home Bereichs ausschöpfen, freut mich ungemein. Die Branche entwickelt sich immer weiter und wir können immer mehr Produkte anbieten – dabei freuen wir uns über Pioniere wie Hutchinson Drei“, sagt Andrea Groh, COO bei Gewista.