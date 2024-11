First Impression Audiovisual, ein europäischer Digital Signage-Integrator mit Sitz in den Niederlanden, gehört nun zu den 9.000 Organisationen weltweit, die das B Corp (Benefit Corporation)-Zertifikat besitzen. Die Non-Profit-Organisation B Lab vergibt dieses Label an Unternehmen, die ihre Standards für soziale und nachhaltige Geschäftspraktiken erfüllen. First Impression ist vermutlich das erste Unternehmen in der Digital Signage-Branche – und mit Sicherheit der erste Pure-Play-Integrator –, das diese Zertifizierung trägt.

„Unsere Branche ist nicht unbedingt für ihr Nachhaltigkeits-Engagement bekannt. Aber vielleicht sind wir gerade deshalb so motiviert, uns zu verbessern, und andere in unserem Bereich damit zu beeinflussen“, sagt Ron Haans, Gründer und CEO von First Impression. Um die Zertifizierung zu erreichen, hatte der Integrator unter anderem seine Unternehmensrichtlinien aktualisiert. „Wir haben uns nun formell dazu verpflichtet, unser Unternehmen so zu führen, dass sowohl die Menschen als auch die Umwelt berücksichtigt werden.“

B Lab bewertet Unternehmen in fünf Bereichen: Mitarbeiter, Gemeinschaft, Kunden, Umwelt und Unternehmensführung. Für die Zertifizierung müssen Unternehmen mindestens 80 von 200 Punkten erreichen und dokumentieren, wie sich ihre Entscheidungen auf alle Interessengruppen auswirken. Die Zertifizierung wird alle drei Jahre wiederholt. First Impression konnte eine Punktzahl von 87,8 erreichen, was dem B-Corp-Status entspricht. Andere zertifizierte Marken aus den Niederlanden sind beispielsweise Rituals, Fabienne Chapot, Tony’s Chocolonely und Keune.

Network Operations Center als Meilenstein

Eine der Nachhaltigkeitsinitiativen von First Impression ist das Network Operations Center (NOC) sowie das Smart-Service-Angebot, mit dem der Integrator rund 80 Prozent der Serviceprobleme remote lösen kann. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 ein vollständig Kreislaufmodell einzurichten. Ebenfalls hat will es die Zertifizierungsergebnisse noch weiter verbessern. Einer der wichtigsten Hebel dafür ist die Verknüpfung gesammelter Daten mit dem Lebenszyklus der betriebenen Digital Signage-Endpunkte.

„Diese Zertifizierung ist nur der Anfang. Wir hoffen, dass wir unsere Interessenvertreter und Konkurrenten dazu inspirieren können, ebenfalls nach Besserem zu streben. Das können wir durch eine noch stärkere Zusammenarbeit erreichen“, sagt Ron Haans. First Impression war einer der Digital Signage-Anbieter, die mit einer ihrer Lösungen in der invidis Green Signage Hall of Fame auf der DSSE 2024 vertreten waren.