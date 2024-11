Die schwedische Salatbar-Kette Holy Greens kooperiert für ein Digital Signage-Konzept mit Visual Art – das seit kurzem ein Teil der Vertiseit-Gruppe ist. In allen 29 Filialen in Schweden sollen Digital Signage-Screens eingeführt werden. Dafür sind die beiden Unternehmen eine Holy Greens und Visual Art sind eine fünfjährige Partnerschaft eingegangen.

In diesem Rahmen wird Holy Greens die Digital Signage-Software Signage Player von Visual Art implementieren und digitale Menütafeln einführen, die Bestellvorgänge rationalisieren und eine dynamische Preisgestaltung ermöglichen.

Holy Greens, das 2013 seine erste Salatbar eröffnete, hat seine Präsenz auf große schwedische Städte wie Stockholm, Malmö und Göteborg ausgeweitet. Die Entscheidung, digitale Menütafeln einzuführen, folgte auf ein Pilotprojekt im vergangenen Sommer. Holy Greens konnte währenddessen eine positive Auswirkung auf die Servicegeschwindigkeit und einen spürbaren Umsatzanstieg feststellen. Das Pilotprojekt zeigte auch, dass die Mitarbeiter mehr Zeit hatten, sich mit den Gästen zu beschäftigen.

LG-Screens in jeder Filiale

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Visual Art, um diese innovative digitale Lösung in unsere Restaurants zu bringen. Bei Holy Greens wollen wir es den Menschen leicht machen, sich nachhaltig und gesund zu ernähren, ohne dabei Kompromisse beim Geschmack einzugehen. Mit digitalen Menütafeln können wir den Bestellvorgang vereinfachen und unseren Gästen mehr Transparenz über die Klimaauswirkungen ihrer Lebensmittelauswahl bieten“, sagt David Egonsson, Gründer bei Holy Greens.

Das Konzept umfasst fünf Screens von LG Electronics in jedem Restaurant, die von der Signage-Player-Software mit API-first-Struktur gesteuert werden. Dadurch kann Holy Greens die Preise dynamisch anpassen und die Menüs auf die Vorlieben und Trends der Kunden abstimmen. Ein spezieller „Sustainability Screen“ in jeder Filiale wird ebenfalls auf die Software von Visual Art umgestellt und bietet den Gästen in Echtzeit Einblicke in die Auswirkungen des Klimawandels auf ihre Essensauswahl.

„Holy Greens ist eine fantastische Ergänzung für unser Kundenportfolio. Mit dem Signage Player bieten wir Holy Greens eine robuste Plattform, die eine dynamische Preisgestaltung und Inhaltsaktualisierung in Echtzeit unterstützt. Unser Ziel ist es, Holy Greens dabei zu unterstützen, ihr Engagement für Nachhaltigkeit zu erfüllen und gleichzeitig ein verbessertes Gästeerlebnis zu schaffen“, sagt Andreas Ström, Chief Revenue Officer der Visual Art Group.