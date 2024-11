Die Nayoki Digital Marketing Group baut eine neue Retail-Media-Unit auf und erschließt sich damit ein für ihre Strategie wichtiges Wachstumsfeld. Dafür holt die Agenturgruppe Jonas Rashedi, einen Experten für datengetriebenes Marketing, an Bord. Das Ziel: Retail Media als festen Bestandteil in das Portfolio der Performance-Marketing-Agentur Nayoki Performance zu integrieren. Für ihre Vision, Europas führende Digitalagentur zu werden, sei Retail Media ein wichtiger Baustein.

Mit einem für 2025 erwarteten Zuwachs der Netto-Investitionen von 24 Prozent ist Retail Media der stärkste Wachstumsbereich unter den digitalen Werbekanälen in Deutschland. Für den europäischen Retail Media-Markt wird bis 2028 sogar ein Volumen von über 31 Milliarden Euro an Werbeausgaben vorausgesagt. Dieses Potenzial will Nayoki Performance für sich nutzen. Kunden sollen künftig ganzheitliche, datengetriebene Retail Media-Lösungen in Kombination mit den Performance- und Kreativkompetenzen von Nayoki Performance aus einer Hand erhalten.

Die langjährige Erfahrung und die Data-Expertise von Jonas Rashedi sollen dabei helfen. Er war zuvor unter anderem Chief Data Officer bei der Funke Mediengruppe und Director Data & Intelligence bei Douglas. Seit 2013 ist er als selbständiger Berater für datengetriebenes Marketing und Speaker sowie aktuell für Falke tätig.

Instore wichtiger Faktor

„Nayoki Performance vereint langjähriges Performance-Know-how mit starken Kompetenzen und großer Expertise im Kreativbereich. Mit Jonas Rashedi haben wir den perfekten Partner für den Aufbau unserer Retail-Media-Unit gefunden, der uns als Experte im Data-Bereich bestmöglich ergänzt“, sagt André Soulier, Gründer von Nayoki Performance und Geschäftsführer der Nayoki Digital Marketing Group. „Performance und Data plus Creative: Diese Erfolgsformel wird maßgeblich dazu beitragen, die Nayoki Digital Marketing Group zur führenden Digitalagentur in Europa zu entwickeln.“

Dabei betont Jonas Rashedi auch die wichtige Rolle von Instore-Retail-Media: „Mein Anspruch ist es, Data ganzheitlich zu denken – also über den gesamten Marketingfunnel hinweg, sowie von der digitalen Ansprache bis hin zur Umsetzung im stationären Handel. Gerade Instore Retail Media eröffnet neue Möglichkeiten für gezielte Kundenansprache direkt am Point of Sale und schafft eine nahtlose Verbindung zwischen digitaler und physischer Customer Journey – ein Ansatz, den wir online bereits lange versuchen zu verfolgen.“ So werde der stationäre Handel zu einem integralen Bestandteil einer ganzheitlichen, datengetriebenen Marketingstrategie.“ Nayoki Performance setze mit Retail Media auf eine nachhaltige Lösung, die auch im Targeting echte Zukunftslösungen biete.

Die Nayoki Digital Marketing Group ist eine Agenturholding mit Sitz in München, die 2004 vom ehemaligen Bertelsmann-Manager André Soulier gegründet würde. Neben der Performance-Marketing-Agentur Nayoki Performance gehören die Social-Media- und Influencer-Agentur Addfame, sowie die Fullservice-Media-Agentur Nayoki Mediaplus – ein Joint Venture mit Serviceplan – zur Gruppe. Insgesamt beschäftigt die Nayoki Gruppe rund 130 Mitarbeiter und betreut Kunden wie Bayer, BMW, Unilever und XXXLutz.