Weroad nutzt für seine erste große Out-of-Home-Kampagne in Deutschland das gute alte Smartphone-Selfie, um die Abenteuerlust bei Millennials in Berlin und Köln zu wecken.

Der junge Reiseveranstalter Weroad fokussiert sich marketingtechnisch stark auf Offline-Aktionen und hat dabei besonders das Medium Out-of-Home für sich entdeckt: Nach einzelnen Riesenplakaten und Projektionen zur Fußball-EM, startet Weroad jetzt auch in Deutschland seine erste breit angelegte OoH-Kampagne. Statt Hochglanzfotos setzt das Start-up auf Selfies im Instagram-Stil, die gezielt die Millennials in Berlin und Köln ansprechen sollen.

Weroad richtet sich also an abenteuerlustige Menschen in ihren 30ern, die Leute suchen, mit denen sie verreisen können. Der letzte OoH-Stunt in europäischen Großstädten sprach diese Zielgruppe ganz gezielt auf ihre Probleme an, wie der Schwierigkeit in dieser Lebensphase Freunde zu finden. Für die aktuelle Deutschlandkampagne setzt Weroad auf den schlichten Slogan „Pack deinen Rucksack, wir bringen die Freunde mit“ und dem Untertitel „Entdecke die Welt mit neuen Freunden“. Die Kampagne läuft auf Plakaten, City Light Postern, Metroboards und Mega Lights von Walldecaux und Ströer sowie deren Tochter Edgar Ambient Media Group.

Die OoH-Aktion ist Teil der koordinierten Offline-Strategie zur Steigerung der Sichtbarkeit in Deutschland, die auch Above-the-Line-Aktivitäten, Events, Partnerschaften und Sponsorings umfasst. WeRoad regelmäßig Events wie das Pub Quiz, die Webar und das Geocaching-Event am 16.11. in Berlin. In Köln gibt es mitunter After-Work-Events mit Foto-Challenge und weitere Pub Quizzes.