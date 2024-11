First Impression Audiovisual, Digital Signage-Integrator aus den Niederlanden, hat einen neuen Verantwortlichen für die DACH-Region: Jürgen Kraus wurde zum New Business Director ernannt. Er war vor seinem Wechsel als Senior Sales Consultant beim Kölner Software-Anbieter Dimedis tätig. Zuvor arbeitete er vier Jahre lang als Key-Account Manager bei Umdasch im Bereich Ladenbau und Digital Retail. Für Diebold Nixdorf war er seiner Zeit als Solution Sales Expert für die digitale Transformation in der DACH-Region tätig.

„Wir freuen uns sehr, Jürgen in unserem Team begrüßen zu dürfen“, sagt Ron Haans, CEO und Gründer von First Impression Audiovisual. „Sein Fachwissen im Bereich der Digitalisierung des Einzelhandels und der Kundenerfahrung in Kombination mit seiner nachgewiesenen Erfolgsbilanz in der Vertriebsleitung wird für unser weiteres Wachstum von unschätzbarem Wert sein. Jürgens Ernennung stärkt unser Engagement, innovative Lösungen zu liefern, die das Einkaufserlebnis verbessern.“

First Impression hatte 2023 eine deutsche Niederlassung eröffnet. Verantwortlich für die Region war zunächst Daniel Glück, der aber inzwischen für den Wettbewerber Zetadisplay tätig ist. invidis listete First Impression im Market Compass DACH 2024 als einen der aufstrebenden Player am Markt. Erst kürzlich erreichte das Unternehmen für seine Nachhaltigkeitsbestreben den B-Corp-Status.