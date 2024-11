Instore-Retail-Media gibt es jetzt auch in den Elektronikmärkten von Mediamarkt und Saturn. Marken können das Format Instore-Ads bereits in mehreren europäischen Ländern buchen und ihre Kampagnen auf Displays innerhalb der heimischen Mediamarkt- und Saturnfilialen laufen lassen. Die 399 deutschen Märkte sind bereits dabei, sowie die Filialen in Österreich, Ungarn, Luxemburg, der Türkei und den Niederlanden. Insgesamt sind die Instore-Ads damit in 627 Stores verfügbar.

Neben Reichweite ist der Hauptpluspunkt für die Werbetreibenden aber die Datenbank der Media-Saturn-Holding: 40 Millionen Treuekunden soll die Einzelhandelsgruppe insgesamt haben. Diese Daten standen bisher nur Online-Werbetreibenden zur Verfügung, die in den Webshops von Mediamarkt und Saturn ihre Botschaften in Form von Product Ads, Sponsored Brand Ads oder A+ Content platzieren konnten.

Stores bringen Großteil des Umsatzes

Jetzt können die Werbetreibenden die Kundendaten auch für Zielgruppentargeting im Store verwenden. „Da wir einen Großteil unseres Umsatzes im stationären Geschäft generieren, ist die Einbindung von Instore-Transaktionen in die Customer Journey ein logischer und entscheidender Schritt, um eine 360-Grad-Abdeckung unserer Retail Media-Angebote sicherzustellen“, sagt Torsten Ahlers, Managing Director von Media-Saturn Marketing.

Vor allem sollen endemische Marken auch von anschließender Analyse anhand der Kassendaten profitieren. „Wir können die Wirkung der Kommunikation von der Awareness bis zur Transaktion genau aufschlüsseln. Zusätzlich werden wir unseren endemischen Kunden hierzu bald ein umfangreiches Omnichannel Reporting anbieten“, sagt Torsten Ahlers.

Österreichisches Netzwerk bereits bei Goldbach verfügbar

Mediamarktsaturn hatte 2022 seine Omnichannel-Werbeplattform gelauncht. Über diese Plattform sind jetzt auch die Instore Ads verfügbar. Zuvor bot der Konzern nur Onlineplatzierungen darüber an, die Digital Signage-Screens in den Filialen waren ausgenommen. Eine Ausnahme waren aber die österreichischen Märkte: Deren fast 8.000 Screens waren bereits über Goldbach Austria programmatisch buchbar.

Der weitere Rollout der Instore-Ads ist in der Schweiz und in Spanien laut Mediamarktsaturn bereits in der Umsetzung und soll noch in diesem Kalenderjahr abgeschlossen werden. Anschließend soll das Angebot auch auf die weiteren Länder mit Belgien, Italien und Polen ausgeweitet werden.