Die finnische Kreativagentur SEK hat das sogenannte Madwe-Traineeprogramm gestartet, um die Kreativbranche für alle junge Menschen, auch die, die unterrepräsentiert sind, attraktiv zu machen.

Die Kampagne spielt mit der Phrase „einen Fuß in die Tür bekommen“, um potenzielle Auszubildende zu erreichen. Bunt bemalte Schuhe werden in der Nähe von Schultüren und Eingängen zu Einkaufszentren in Helsinki platziert und stellen dar, wie man einen Schritt auf die Tür zu macht. Im Inneren des Schuhs befindet sich ein QR-Code, der zu einer Bewerbungsseite führt.

„Das Madwe-Traineeprogramm ist eine unserer Möglichkeiten, die Tür für unterschiedliche Talente offen zu halten. Menschen mit unterrepräsentiertem Hintergrund sehen sich beim Eintritt in den finnischen Arbeitsmarkt oft erheblichen, ungerechten Barrieren gegenüber. Mit diesem Programm wollen wir unseren Teil dazu beitragen, diese Barrieren abzubauen und Menschen zu ermutigen, sich zu bewerben. Jeder sollte sich vorstellen können, in unserer Branche zu arbeiten und vertreten zu sein“, sagt Suvi Lähde, Executive Creative Director von SEK.

Von Madwomen zu Madwe

In den vergangenen sieben Jahren hat SEK bereits die Madwomen-Kampagne durchgeführt, um Vernetzungsmöglichkeiten zu fördern und den Dialog über Branchengrenzen hinweg zu intensivieren.

Aus der Madwomen-Kampagne entwickelte sich das Madwe-Programm. Im März 2024 führte SEK einen Workshop für Jugendliche durch, aus dem die Idee für das neue Traineeprogramm hervorging.

„Die Argumente für Gleichberechtigung sind eindeutig. Studien1 zufolge verbessert sich nicht nur das Wohlbefinden der Mitarbeiter, sondern auch die Teamarbeit und die Innovationsfähigkeit. Selbst ein einziges Teammitglied, das eine andere Bevölkerungsgruppe vertritt, kann das Verständnis des Teams für die Zielgruppe erheblich verbessern“, sagt Sonja Pihkala, Business Director von SEK.