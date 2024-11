Sunmi hat eine neue Generation von Smart-Desktop-Terminals im Programm – die nun bei Concept International erhältlich sind. Die D3 Pro vereint laut Sunmi ansprechendes Design in einem Aluminiumgehäuse, mehrere Features mit einem Einstiegspreis. Concept sieht die Android-Kasse in einem breiten Spektrum an Einsatzfeldern – vom Sterne-Restaurant über 5-Star-Hotellerie bis zu gehobenen Boutiquen.

Die D3 Pro gehört – wie die T3 mit integriertem Drucker – zu den ersten Android-Desktop-Kassen von Sunmi, die nicht aus Kunststoff, sondern aus Flugzeug-Aluminium gefertigt wird. Die Vorgängerin Sunmi T2s Light bestand aus Kunststoff auf einem massiven Gusseisenfuß, die D3 pro steht nun auf einem bewusst stromlinienförmig gehaltenen Fuß. Dieser passt nicht nur zur edlen Optik passt, sondern bietet auch ein nicht sichtbares Kabelmanagement. Die Größe beträgt 388 mal 195 mal 310 Millimeter, das Gewicht 4,5 Kilogramm.

Login per Fingerprint

Das Personal loggt sich via Fingerabdruck auf dem kapazitiven 15,6-Zoll-Full-HD-Touch-Display ein, die One-Touch-Authentifizierung mit integriertem Konto und Touch-ID bietet einen schnellen Zugang. Über Pins lässt sich ein 10-Zoll-HD-Kundendisplay mit 1.280 x 800 Pixel anstecken, das für den bargeldlosen Bezahlvorgang ein NFC-Feld diskret integriert hat.

Die Android-Kasse hat zwei verschiedene, serielle Anschlüsse für die Kassenlade – RJ11/RJ12 –, eine LAN-Verbindung und vier USB-Anschlüsse. Sie hat Wifi und Bluetooth 5.0 an Bord und unterstützt dabei Bluetooth Low Energie (BLE). Im Inneren arbeitet ein Qualcomm Snapdragon Hexa-Core-Prozessor (6 mal 2,4 Gigahertz) mit 4 Gigabyte RAM und 64 Gigabyte internem Speicher. Mit einer MicroSD-Karte lässt sich der interne Speicher auf bis zu 1 Terabyte erweitern. Die Desktop-Designer-Kasse läuft mit Sunmi OS auf Basis von Android 13, sie lässt sich per Fernzugriff einrichten.

Ab sofort erhältlich

Die Sunmi D3 Pro ist ab sofort zum Listenpreis ab 610 Euro bei Concept International erhältlich, Händlerpreise gibt es auf Anfrage. Zum Service von Concept gehört eine Garantie von drei Jahren, optional erweiterbar auf 5 Jahre. Auf Wunsch übernimmt das Unternehmen zudem im Rahmen seines Total Preparation Service den Rollout von Projekten und bietet projektspezifische Konfigurationen an.