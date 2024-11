Taggify Snack-Kampagne in Kolumbien

Die Premium-Snackmarke Monte Rojo nutzte im September die programmatische DooH-Plattform von Taggify, um seine Snacksorten auf dem kolumbianischen Markt bekannter zu machen.

Der Hersteller Vector Foods entschied sich für die Formate Big LED und Totems, die auf der programmatischen DSP-Plattform von Taggify zur Verfügung stehen. Angesprochen werden sollte eine junge Zielgruppe. Monte Rojo wählte Screens vor allem in Einkaufszentren und an Autobahnen in Bogota.

Die Creatives verbanden die Farben der Marke, die Produkte und Texte, die die Passanten zum Probieren der verschiedenen Geschmacksrichtungen einluden. Die Kreationen wurden unter dem Slogan „Flavors that conquer“ zusammengefasst.

Im September 2024 erreichte die Marke mit der Kampagne 43.965 Personen. Die Kampagne steigerte zusätzlich den Bekanntheitsgrad der Marke