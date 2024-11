Taipei hat jetzt eine LED-gesteuerte öffentliche Videoinstallation, die einige Ähnlichkeiten mit Outernet London aufweist, wenn auch nicht annähernd in derselben Größenordnung.

Taipei Lumitree ist eine öffentlich zugängliche Medieninstallation am Fuß eines der vielen modernen Gebäude im selben Bezirk wie der Wolkenkratzer Taipei 101. Die Installation besteht aus 254 Quadratmetern LED – darunter eine 360-Grad-LED-Säule und eine 10 Meter hohe LED-Wand. Die Wand ist nahezu transparent, wobei ich mir nicht sicher bin, ob es sich um starres LED-Gewebe oder um ein neueres, hauchdünnes Produkt handelt, das Glasfaser als Trägermaterial verwendet. Die Installation ist auch mit Sound ausgestattet.

Das in New York ansässige DooH-Beratungsunternehmen Tiger Party hat das Projekt – sein erstes in Asien – in Zusammenarbeit mit Kaiyue Construction durchgeführt. Ziel war es, einen städtischen Raum umzugestalten und Menschenmassen anzuziehen.

„Dieser Pavillon stellt die Schnittstelle zwischen digitaler Innovation, künstlerischem Ausdruck und öffentlichem Engagement neu dar“, erklärt Tiger Party auf Social Media. „Er ermutigt Designer und Kreative, die Beziehung zwischen Menschen und städtischen Räumen neu zu überdenken und durch eindringliche digitale Erfahrungen ein Gefühl von Ehrfurcht und Begeisterung zu wecken. Durch die Einbeziehung verschiedener digitaler Medienformen wie visuelle Kunst, generative Kunst, Animation und interaktive Installationen verwandelt Taipei Lumitree die städtische Umgebung in eine lebendige, sich entwickelnde digitale Leinwand.“

Tiger Party hat sich nach eigenen Angaben mit Hug zusammengetan, einer von Randi Zuckerberg und Debbie Soon gegründeten globalen Gemeinschaft von Künstlern und Kunstliebhabern. Bei der feierlichen Eröffnung wurden insgesamt 12 vielversprechende Künstler aus der ganzen Welt vorgestellt, die Taipei Lumitree zu einer Plattform für den globalen künstlerischen Ausdruck machen sollen.

Taipei Lumitree nimmt derzeit Einreichungen für sein öffentliches Kunstprogramm City Lullaby entgegen. Ich habe mich nach dem Geschäftsmodell erkundigt, und tatsächlich gibt es Ähnlichkeiten mit dem Outernet London. In beiden Fällen geht es in erster Linie um Kunst, und herkömmliche DooH-Werbung würde bei diesem Format eher nicht funktionieren. Aber es gibt eine Möglichkeit für Branding und maßgeschneiderte Storytelling-Erlebnisse, die viel besser zum Standort passen. Dieser Teil des Projekts soll nächstes Jahr starten.