APG|SGA Zehn Displays am Jungfraujoch

Im Mai kündigte der Schweizer Außenwerber APG|SGA an, im Zuge einer Vertragsverlängerung auf dem Jungfraujoch zehn neue DooH-Screens zu installieren. Nun ist die Installation abgeschlossen. Die neuen digitalen Werbeflächen auf 3.454 Metern bieten Werbetreibenden die Möglichkeit, ihre Botschaften in einem der bedeutendsten Tourismusgebiete der Schweiz zu platzieren.

Dabei handelt es sich insgesamt um acht Mountain-E-Panels mit 55 Zoll und um zwei mit 75 Zoll. Die 55-Zöller sind im Verbindungstunnel installiert, den alle Besucher auf dem Weg zur Sphinx-Terrasse nehmen. Mit Spezialhalterungen wurden diese Screens direkt am Felsen montiert. Die E-Panels mit 75 Zoll befinden sich auf der Sphinx, einer Aussichtsplattform mit Blick auf den Aletschgletscher, der zum Unesco-Welterbe gehört.

Alle zehn Displays werden laut APG|SGA mit erneuerbarer Energie betrieben. Mit den Screens verfügt das Unternehmen nun in der Region über mehr als 200 analoge und digitale Kommunikationslösungen. Insgesamt betreibt APG|SGA 45 hochformatige Mountain-E-Panels im Hochformat und 41 querformatige Mountain Screens in den Schweizer Bergen. Die neuen E-Panels am Jungfraujoch sind dabei die bisher höchstgelegenen im Portfolio.