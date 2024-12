Die Marionnaud-Parfümerie konnte mit Instore-DooH in zwei Westfield-Shoppingcentern am diesjährigen Black Friday 40 Prozent mehr Kunden als letztes Jahr in die jeweiligen Filialen bringen. Das soll die Auswertung der Kampagne ergeben haben, die Marionnaud gemeinsam mit dem Außenwerber Gewista durchführte.

Die Parfümeriekette hatte anlässlich des Black Fridays zwei 10-sekündige Werbespots auf gezielt ausgewählten digitalen City Lights in den Shoppingcentern ausgestrahlt. Die Spots informierten über das Treueprogramm All Ways On und Black-Friday-Aktionen. Zusätzlich wurde der Call-to-Action „Komm zu Marionnaud“ inklusive Store-Location eingebunden. Ziel war es, die Frequenz in den Filialen zu steigern.

„Die Black-Friday-Aktionen so prominent direkt in Storenähe zu präsentieren, hat definitiv zu diesem starken Zuwachs an Besucher:innen geführt. Dadurch wussten viele Store-Kund:innen bereits über unsere Aktionen Bescheid und sind deshalb zu uns ins Geschäft gekommen,“ sagt Sabine Kalenda, Store-Managerin von Marionnaud in der Westfield Shopping City Süd.

Neben der Shopping City Süd lief die Kampagne auch im Donau Zentrum. Die beiden Westfield-Malls sind laut Betreiber die größten Shoppingcenter Österreichs.