OoH-Infrastruktur-Besitzer Wildstone hat die Ernennung seines neuen Chief Financial Officer, Stuart Smith, bekannt gegeben. Als CFO wird Stuart Smith für alle finanziellen Aktivitäten von Wildstone verantwortlich sein und eng mit dem Vorstand und dem Executive Leadership Team bei der Entwicklung und Umsetzung der Strategie von Wildstone zusammenarbeiten.

Stuart Smith kommt von einem der weltweit führenden Unternehmen der Glücksspielindustrie, Entain, wo er eine Reihe von leitenden Finanzpositionen innehatte. Nachdem er 2011 zu Gala Coral gekommen war, das von Private-Equity-Gesellschaften unterstützt wird, spielte Stuart eine entscheidende Rolle auf dem Weg des Teams, Teil des FTSE-100-Unternehmens Entain Group zu werden.

Seine Ernennung fällt in eine Zeit das internationalen Wachstums für das britische Unternehmen, das kürzlich seine Expansion nach Australien bekannt gab. Nach dem Erwerb der ersten australischen Vermögenswerte hat das Unternehmen auch sein Portfolio in Spanien und Deutschland erweitert, und weitere Transaktionen sind in Planung.

In seinem Heimatmarkt hat das Unternehmen nach eigenen Angaben in den vergangenen vier Jahren knapp über 1.000 DooH-Standorte entwickelt. Dazu gehören der Ersatz klassischer Plakatwände durch digitale Screens und die Einführung neuer DOOH-Standorte.

Damian Cox, CEO und Gründer von Wildstone, sagt: „Ich freue mich sehr, Stuart bei Wildstone willkommen zu heißen. Da wir weltweit expandieren, ist es unabdingbar, dass wir weiterhin die besten Mitarbeiter in allen Bereichen unseres Unternehmens beschäftigen.“