Die Goldbach Germany GmbH spaltet sich ab 2025 in zwei unabhängige Unternehmen auf: die Goldvertise GmbH und die Eisbach Media GmbH. Goldvertise übernimmt die Vermarktung für Connected TV, lineares TV und Online-Video, Eisbach Media wird dagegen DooH vermarkten.

Managing Director von Goldvertise bleibt Frank Möbius, Claudia Zayer wird Geschäftsführerin von Eisbach Media. Beide Firmen sind Tochterunternehmen der Schweizer Goldbach Group AG.

Anzeige

Christoph Marty, CEO der Goldbach Group, kommentiert: „Ich freue mich sehr, dass Goldbach Germany durch die Neuaufstellung jeweils mehr auf ihren individuellen Vermarktungsschwerpunkt eingehen kann. Ich wünsche beiden Teams weiterhin viel Erfolg.“

Erst kürzlich hatte die Gruppe den österreichischen Goldbach-Ableger verkauft. Goldbach Germany wurde 2015 gegründet.

Eisbach Media übernimmt DooH

Laut der neuen Geschäftsführerin Claudia Zayer wird das gesamte DooH-Team von Goldbach Germany auch bei Eisbach Media an Bord sein. „Wir freuen uns unglaublich, dass wir diesen Schritt gehen dürfen und sind überzeugt, dass wir so in der Lage sein werden, schnell und flexibel auf alle Marktgegebenheiten reagieren zu können.“

Goldbach/Eisbach mit Sitz in München vermarktet laut eigener Aussage rund 2.900 Screens an circa 1.000 Locations, die rund 77 Millionen Kontakte pro Woche generieren. Mehr als 2.200 Screens sind programmatisch angeschlossen.

Stark ist das Unternehmen unter anderem an Tankstellen mit rund 1.300 Displays und mit Mall-Netzwerken an circa 60 Standorten. Dazu gehören zum Beispiel das Alexa in Berlin, die Riem Arcaden in München oder das Westfield Centro in Oberhausen. Weitere Umgebungen sind Retail, EV-Ladestationen und der Flughafen. Auch das Screen-Netzwerk am Uber Platz gehört dazu.

Goldvertise übernimmt Online und TV

Goldvertise vermarktet weiterhin die Mediengattungen TV, Connected TV und Online Video. Im Portfolio von Goldvertise befinden sich circa 45 Connected TV-Partner, mehr als 40 lineare Special Interest TV-Sender und ein Online-Portfolio mit bis zu 1,5 Milliarden monatlichen Ad Requests. Die Partnerbeziehungen sowie die operativen Funktionen bleiben bestehen und werden nur unter neuem Namen weitergeführt. Managing Director von Goldvertise bleibt Frank Möbius.

Managing Director Frank Möbius kommentiert: „Die Neuaufstellung der Goldbach Germany ist eine großartige Chance für uns alle. Beide Firmen können sich auf ihre Spezialbereiche fokussieren und strategisch wachsen. Mit der Goldvertise bündeln wir die Mediengattungen CTV, TV und Online Video unter dem Begriff ‚Total Video‘ und nutzen zukünftig die vorhandenen Synergien.“