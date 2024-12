Nur noch zwei Monate sind es bis zur ISE: Am 4. Februar 2025 öffnet die wichtigste ProAV-Messe wieder ihre Tore in Barcelona. Und wie es schon öfters durchgesickert ist, schwebt eine weitere Rekord-ISE in der Luft. Wie uns Managing Director Mike Blackman im Interview beschrieb, wird die Messe wahrscheinlich rund 20 Prozent größer sein als die 2024-Veranstaltung.

Hierfür wurde die Halle 8.1 dazu genommen. Das bedeutet auch eine Umstellung für die Digital Signage-Industrie, die nun in geballter Form in Halle 4 zu finden ist – wobei viele Hersteller auch weiterhin in der Halle 3 und anderen präsent sind.

Zusätzlich wird der Nordeingang auf dem Fira-Gelände geöffnet, um den Besuchern einen schnelleren Zugang zu den Hallen 4 bis 8 sowie zu den Audio-Demoräumen zu ermöglichen.

Mit invidis auf die ISE 2025 invidis lesen und profitieren: Registrieren Sie sich noch heute mit dem Code ISE2025invidis und erhalten Sie ein kostenloses Ticket für die ISE 2025. Hier geht es zur Registrierung.

Wie jedes Jahr wird die ISE außerdem mit Spezialfeatures und Sonderflächen aufwarten. Neu sind unter anderem die E-Sports Arena und der Innovation Park für Start-ups. Die Eröffnungs-Keynote wird diesmal AI-Experte Brian Solis halten.

AI wird das Thema der ISE 2025

Apropos AI: invidis geht davon aus, dass Künstliche Intelligenz diesmal die ISE bestimmen wird: Wie Digital Signage- und ProAV-Software programmiert wird, wie Hardware möglichst einfach zu bedienen ist – all das wird durch AI-Features gelöst werden. Und auch wenn es nicht so sichtbar wie die großen LED-Walls sein wird, wird AI an nahezu jedem Messestand Thema sein.

Anzeige

AI wird sich auch sicherlich durch das umfangreiche Konferenz- und Content-Programm ziehen, das die ISE für 2025 wieder auf die Beine gestellt hat. Insgesamt gibt es sechs Summits zu verschiedenen Themen. Ein Pflichttermin für Digital Signage-Profis: der DSS ISE von invidis, der über die neuesten DS-Trends aufklären wird.

Zusätzlich bietet die ISE fünf sogenannte Track Streams an, die zukunftsträchtige Trends und Verticals behandeln. Auch hier wird invidis mit dem Retail Forum teilnehmen- ein für die ISE wichtiges Format, da hiermit Einzelhandelsverbände, Einzelhändler und Marken von Barcelona gefördert werden.

Hitting the Showfloor

Doch nicht nur in Konferenzsälen wird das invidis-Team präsent sein: Auf dem Showfloor sind wir die gesamte ISE unterwegs und suchen nach neuen Trends und Produkten, über die wir im Newsletter berichten werden. dazu gehört auch eine umfassende Vorberichterstattung, die bereits im Dezember startet.