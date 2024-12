In das Jahr 2025 wird LG mit neuen TV-Modellen der Qned Evo-Serie gehen – erstmals auch mit einem Modell mit 100 Zoll Bildschirmdiagonale. Die Range umfasst somit Modelle von 40 bis 100 Zoll, um der steigenden Nachfrage nach ultragroßen Premium-LCD-Fernsehern gerecht zu werden.

Durch die neue Wide-Color-Gamut-Technologie „Dynamic Qned Color Solution“ verfügen die neuen 2025-TVs über einen verbesserten Farbraum im Vergleich zu früheren Modellen. Die neue Technologie ersetzt Quantum Dots und soll Farben besonders realistisch und naturgetreu darstellen.

Aufgrund des Features wurde die gesamte 2025er Qned Evo-Reihe vom global agierenden Testinstitut Intertek mit 100 Prozent Farbvolumen zertifiziert. Dabei wird die Fähigkeit eines Bildschirms gemessen, satte Farben von Originalbildern ohne Verzerrung darzustellen.

Kabelloser Qned Evo

2025 wird LG erstmals ein QNED Evo-Modell (QNED9M) mit True Wireless 4K-Technologie vorstellen – und zwar den TV QNED9M. 2023 hatte LG bereits einen OLED-Screen mit der Technologie auf den Markt gebracht. Durch die Zero Connect Box ist eine kabellose Übertragung hochauflösender Inhalte mit bis zu 4K bei 144 Hertz ohne Verluste bei der Bild- und Tonqualität. Der Fernseher selbst benötigt nur ein Netzkabel; Peripheriegeräte wie Spielkonsolen, Set-Top-Boxen und Blu-Ray-Player werden direkt an die Zero Connect Box angeschlossen.

Auch die Bild- und Tonqualität der Qned Evo-Serie wurde von LG weiterentwickelt. Der eingebaute Alpha8 AI-Prozessor verfügt über eine um fast 70 Prozent höhere AI-Leistung im Vergleich zum Vorjahresmodell. Seine AI-Funktionen umfassen unter anderem die natürliche Darstellung von Gesichtern, Objekten, Texten und Hintergründen. Darüber hinaus zerlegt Dynamic Tone Mapping Pro jede einzelne Szene in mehrere tausend Bereiche, um HDR-Effekte und Helligkeit für jeden Bereich fein abzustimmen, während KI gleichzeitig 2-Kanal-Stereoton in virtuellen 9.1.2-Raumklang umwandelt.

Die neue AI Magic Remote-Fernbedienung mit integrierter AI-Taste soll die Analyse von Sehgewohnheiten und die Erstellung darauf basierender individuell zugeschnittener Inhalts-Empfehlungen und App-Vorschlägen ermöglichen. Zusätzlich verbessert wird die Personalisierung durch Voice ID, Generative AI Gallery und individuelle Bild- sowie Tonmodi.

Für 2025 setzt LG im Premium-TV-Markt weiter auf eine Doppelstrategie: Die OLED-Modellreihen und die neuen Modelle der Qned Evo-Serie werden nebeneinander laufen.