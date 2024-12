Mit den Wettbewerbern in einem Raum sein, einen Einblick in die Geschäftslage der anderen bekommen und gemeinsam darüber diskutieren, wo die Industrie sich hinbewegt. Dazu bieten die großen Messen nicht viel Raum und Zeit – deshalb startete invidis vor Jahren das Format „Executive Lounge“ und exportierte es dieses Jahr erstmals in die USA.

Thoughtleader aus allen Signage-Segmenten

Am Wochenende trafen sich 13 Führungskräfte der nordamerikanischen Digital Signage-Szene im südkalifornischen Palm Springs. Von Software-Anbietern wie Navori und Poppulo, über Integratoren wie Sagenet bis hin zu Display-Anbieter Bluefin. Auch Dave Haynes vom invidis-Partnerportal Sixteen-Nine war mit an Bord.

Über zwei Tage hinweg konnten sich Konkurrenten und Partner bei den unterschiedlichsten Gelegenheiten austauschen – beim gemeinsamen Willkommensdrink, tagsüber beim Golfen und abends beim Dinner. Dem stand ein intensives Nachmittagsprogramm bevor mit einem Marktupdate von Florian Rotberg und Stefan Schieker sowie engagierten Diskussionen über Trends wie On-Edge AI oder Managed Services.

Weitere Executive Lounges in aller Welt

Nach erfolgreichem US-Event wird invidis die Executive Lounge im nächsten Jahr an mehreren Orten weltweit veranstalten: während der Infocomm China in Peking, der Infocomm India in Mumbai und abschließend in München. Alle Daten sind im invidis-Eventkalender aufgeführt.

Hier ein paar Impressionen der Executive Lounge in Palm Springs: