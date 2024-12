PPDS hat neu die All-in-One-Präsentationssoftwarelösung Philips Screenshare im Portfolio, die sichere drahtlose Freigabe von Inhalten ermöglicht.

Screenshare erweitert das Angebot von PPDS an speziellen Lösungen für Bildungs- und Unternehmensumgebungen – wie zum Beispiel die in diesem Jahr vorgestellten Philips Collaboration Displays. Das Programm ist auf allen neuen interaktiven Philips Collaboration BDL3152E- und BDL4152E-Displays vorinstalliert und kann über PPDS Wave auf bereits vorhandene Modelle heruntergeladen werden.

Dabei handelt es sich um eine GDPR-konforme Lösung, die in Zusammenarbeit mit Displaynote entwickelt wurde, dessen Software in mehr als 300.000 Klassenzimmern eingesetzt wird. Philips Screenshare unterstützt die BYOD-Funktionalität und ermöglicht es dem Präsentator und bis zu 100 Teilnehmern, sich gleichzeitig zu verbinden und Inhalte direkt auf dem Hauptdisplay über ihr eigenes persönliches Gerät zu teilen.

Zudem unterstützt Philips Screenshare die Freigabe von Inhalten von jedem Gerät, das mit einem beliebigen Netzwerk – Lan, Wifi, Mobil – verbunden ist und auf einem beliebigen Betriebssystem läuft. Dazu gehören Geräte mit Windows, Mac, IOS, ChromeOS oder Android, wobei auch Airplay, Google Cast und Miracast unterstützt werden.

Präsentation per Code

Die Nutzung ist darauf ausgelegt, dass auch nicht geschulte Personen die Software nutzen können. Die Präsentatoren öffnen die Screenshare-App auf dem interaktiven Philips-Display, das automatisch einen eindeutigen sechsstelligen Code freigibt. Nicht verwendete Codes werden nach dreißig Minuten und am Ende jeder Sitzung automatisch aktualisiert, wobei alle angeschlossenen Geräte getrennt werden, um einen möglichen unbefugten Zugriff zu verhindern.

Nach Eingabe des Codes in die App oder den Webbrowser auf dem eigenen Gerät kann der Vortragende seine Unterrichtspläne – die alle gängigen Dateitypen unterstützen – direkt auf dem Display von jedem Ort im Raum aus fernsteuern, verwalten und drahtlos präsentieren. Die Teilnehmer im Raum stellen mit demselben Verfahren eine Verbindung zum Display her, und alle Inhalte werden sofort freigegeben und in Echtzeit auf ihr Gerät übertragen.

Whiteboard-Ergänzung

Um eine mühelose Zusammenarbeit zu fördern und zu erleichtern, können die Vortragenden bestimmte Geräte beziehungsweise Einzelpersonen jederzeit nahtlos verbinden und trennen, so dass sie die Möglichkeit haben, ihre Bildschirme drahtlos zu präsentieren und auf dem Hauptbildschirm zu übertragen. Für eine verbesserte Gruppeninteraktivität bietet Philips Screenshare die Funktionen „Gridview“ und „Extended Gridview“, mit denen bis zu neun Geräte gleichzeitig verbunden und übertragen werden können.

Screenshare erweitert und ergänzt die auf den Philips Collaboration-Displays vorinstallierten Funktionen um den Anmerkungsmodus und ein Whiteboard, mit dem Moderatoren und ausgewählte Teilnehmer über den angezeigten Inhalten zeichnen und Markierungen hinzufügen können.

Zudem können alle präsentierten Inhalte gespeichert werden, wobei ein Ordner für freigegebene Objekte als zentraler Speicher für Dateien und Links dient, die während der Sitzung geteilt wurden.