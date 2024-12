Bei invidis dreht sich fast alles um digitale Technologie – in der Regel Digital Signage, DooH und Retail Media Networks. Von Zeit zu Zeit ist es an der Zeit etwas über den Tellerrand hinauszuschauen um das ganze Große zu betrachten. Oder einen Blick zurück zu werfen. Im Rahmen der invidis Executive Lounge 2024 waren wir in Palm Springs unterwegs.

Die schönste Bank für das Geld der Reichen und Schönen

In den 1950er und 1960er Jahren begannen Architekten auch bei öffentlichen Gebäuden wie Bankfilialen mit futuristischem Design zu experimentieren. Auch in Palm Springs, wo damals bereits viele Hollywood-Schauspieler lebten. Weit weg von Papparazzi und doch nur zwei Stunden von den Studios entfernt. Die meisten Schauspieler-Verträge schrieben damals vor, das man nicht weiter als 100 Meilen vom Studio entfernt wohnen dürfte. Die Distanz von Hollywood nach Palm Springs sind genau 99 Meilen.

Eines der besten Beispiele ist die 1959 in Palm Springs erbaute City National Bank, in der heute eine Filiale der Bank of America untergebracht ist. Die Bank ähnelt einem leuchtend blau-weißen Pilz. Das ungewöhnliche Design des bauchigen Baukörpers und dem abgerundetes Dach hat viele Vorteile. Ein breiter Dachüberhang kühlt die gesamte Struktur und dekorative Sonnenschutzblenden aus Aluminium schützten vor der Sonne. Außerdem wurde die Bank an der Hauptverkehrsstraße von Palm Springs errichtet, in unmittelbarer Nähe zu sechs anderen Banken und leicht erreichbar.

Banking hat sich in den letzten 65 Jahren stark verändert, heute betreibt Bank of America 3.700 funktionale Filialen mit 15.000 Geldautomaten. Architektonische Schönheiten sind kaum noch zu finden.