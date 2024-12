Retail Media: Die One Tech Group und Marketing of Moments binden das bisher größte Retail-Media-Netz von Getränkemärkten programmatisch an. Das neue Netzwerk umfasst insgesamt 377 Filialen mit 547 Screens von Getränke Hoffmann, Getränkeland und die Logo Getränke-Fachmärkte von Heurich.

Die programmatische Anbindung geschieht durch die SSP1 der One Tech Group, die Vermarktung des Inventars erfolgt durch Marketing of Moments.

Die Partnerschaft ermöglicht zudem ein detailliertes Sales-Reporting. Für endemische und gelistete Marken und Produkte können Absatzzahlen, Category Share und die Anzahl der Aktionen bereitgestellt werden, inklusive eines Vergleichs mit einem Referenzzeitraum vor und nach der Kampagne.

Study beweist POS-Potenzial

Eine kürzlich durchgeführte Brand Lift Study für eine Bitburger-Kampagne unterstreicht die Effektivität des Netzwerks. Die Kampagne lief im März, April und Mai bei allen drei Händlern, mit ausgewählten Märkten als Kontrollgruppe. Die Ergebnisse sind beeindruckend: 69 Prozent der Befragten gaben an, dass die Werbung am Point of Sale sie zur Teilnahme am Gewinnspiel motiviert hat. 79 Prozent aller Kenner der Bitburger MoM-Kampagnen können sich vorstellen, Bitburger-Produkte zu kaufen, im Vergleich zu nur 52 Prozent bei Nicht-Kampagnen-Kennern.

Mehrwert durch Kombination

Daniel Siegmund, Managing Director der One Tech Group, erläutert: „Die Kombination aus der großen Reichweite im Getränkehandel und unseren programmatischen Buchungsmöglichkeiten schafft für Werbetreibende einen einzigartigen Mehrwert. Besonders die Möglichkeit des detaillierten Sales Reportings unterstreicht die Effektivität und Messbarkeit von Kampagnen am Point of Sale.“

Benedikt Blaß, Geschäftsführer von Marketing of Moments, ergänzt: „Die Ergebnisse der Bitburger-Kampagne zeigen eindrucksvoll, welches Potenzial in Retail Media steckt. Durch die gezielte Ansprache am Point of Sale können wir nicht nur die Aufmerksamkeit der Konsumenten gewinnen, sondern auch messbar ihre Kaufbereitschaft steigern.“

Das Netzwerk besteht im einzelnen aus folgenden Screens: