Als erstes Instore-Retail-Media-Netzwerk im Sport-Einzelhandel wird das Netz von Intersport Deutschland programmatisch. Der Sportfachhändler schloss sein Inventar an die SSP1 der One Tech Group an.

Das Instore-Netzwerk von Intersport verfügt über rund 1.300 Screens in 400 Sportgeschäften; dabei soll es mehrere Millionen Werbemittelkontakten pro Woche generieren. Die Screentime auf den durchschnittlich drei Screens pro Store beträgt 15 Sekunden je Partner-Clip in einem 7-Minuten-Loop. Daraus ergibt sich eine tägliche Bruttosendezeit von 21,5 Minuten für jeden Partner pro Store. Die digitalen Screens sind ab sofort über die SSP1 als Preferred und Guaranteed Deals sowie via Private und Open Auction buchbar.

„Wir freuen uns, mit der One Tech Group und ihrer SSP1-Lösung unser DooH-Inventar in den Intersport-Stores programmatisch verfügbar zu machen. Als First Mover im Sport-Retail setzen wir mit diesem ersten Schritt unserer neuen Strategie auf die Digitalisierung und Programmatik unseres Retail-Media-Angebots für unsere Kunden. So schaffen wir eine einzigartige Möglichkeit, sportbegeisterte Menschen direkt am Point of Sale mit Marken zu verbinden“, erklärt Benjamin Joas, COO von Intersport Marketing Services.

Daniel Siegmund, Gründer und Managing Director der One Tech Group, ergänzt: „Die Integration von Intersport Deutschland in unser programmatisches Ökosystem markiert einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung von Retail Media. Mit diesem Schritt erschließen wir nicht nur neue, hochattraktive Werbeflächen im Sport-Einzelhandel, sondern setzen auch neue Maßstäbe für die programmatische Vermarktung am Point of Sale. Die Kombination aus der hohen Reichweite der Intersport-Stores und den präzisen Targeting-Möglichkeiten unserer SSP1-Plattform bietet Werbetreibenden einzigartige Möglichkeiten, ihre sportaffine Zielgruppe im relevanten Umfeld anzusprechen.“