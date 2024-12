Die Silhouette Group, ein Familienunternehmen für gehobene Brillen mit Sitz in Linz, hat erstmals einen eigenen Brand Experience Store eröffnet. Dieser vereint alle drei Brillenmarken der Gruppe – Silhouette, Neubau Eyewear und Evil Eye – erstmals unter einem Dach. Der Store im Palais Herberstein im ersten Wiener Gemeindebezirk wurde rund um die Themen „Health und Style“ konzipiert.

Für die Umsetzung wurde Umdasch The Store Makers mit den Leistungen General Contracting, Ladenbau und Digital Retail beauftragt. In enger Zusammenarbeit mit dem Konzept- und Designteam der Ippolito Fleitz Group realisierte Umdasch eine Markenwelt nach dem Motto „Sehen und Erleben“. In einem persönlichen Erlebnis sollen die drei Marken der Silhouette Group erlebbar und spürbar werden.

Curved LED und Virtual Try On

Besondere Highlights: Digitale Elemente, die von den Umdasch-Digitalexperten realisiert wurden. Im Erdgeschoss empfängt eine L-förmige, rund 30 Quadratmeter große LED-Wand die Besucher. Zudem realisierten die Ladenbauer eine virtuelle Try-On Station im ersten Obergeschoss. Die Technologie kommt auch auf der Website von Silhouette zum Einsatz und erlaubt es den Kunden, Brillenmodelle – sowohl vorrätige als auch solche, die nicht auf Lager sind – anzuprobieren und sich auf einem Screen, der wie ein Spiegel funktioniert, zu betrachten.

Nachhaltigkeit spielte beim Ladenbau eine zentrale Rolle: Für die Regalböden und Rückwände verwendete Umdasch das Material Echojazz, hergestellt aus PET mit einem mindestens 50-prozentigen Recycling-Anteil. Die eingesetzten Werkstoffe sollten dem Anspruch eines umweltfreundlichen und langlebigen Ladenbaus gerecht werden.

Historischen Charme berücksichtigt

Gleichzeitig achtete Umdasch darauf, den Charme des historischen Gebäudes zu erhalten. Zum Beispiel wurde die originale Stiege des Palais Herberstein integriert und bildet eine stilvolle Verbindung zwischen den Etagen. Als zentrales Element zieht ein Refraktionsraum – in dem die Augenuntersuchungen stattfinden – im Treppenhaus die Blicke auf sich.

„Das House of Silhouette zeigt, wie die Kombination aus Ladenbau, Erlebnisarchitektur und digitalen Lösungen optimal gelingen kann. Für uns von Umdasch war es eine Freude, dieses Projekt – von den Generalunternehmerleistungen über die Fertigung und Montage des Ladenbaus bis hin zur Installation der digitalen Elemente – begleiten zu dürfen. So ist ein einzigartiger Ort entstanden, der die Identität der Silhouette Group eindrucksvoll widerspiegelt“, sagt Christian Walder, Key Account Manager bei Umdasch The Store Makers.