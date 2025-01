Die Geschichte von 3D-Screens in der Digital Signage-Branche ist so alt wie die ersten Flachbildschirme vor knapp 20 Jahren. Wirklich überzeugend konnten Displays mit 3D-Effekt im öffentlichen Raum bisher nicht. Sony hat die Herausforderung angenommen und geliefert: Getrieben von der Fotosensoren-Abteilung des japanischen Kultkonzerns und unter Einbindung hoch-performanter Grafikkarten wurde das Sony Spatial Reality Display entwickelt. (invidis-Bericht).

Erstmals produziert ein professionelles Display 3D-Effekte mit überzeugender Tiefenwirkung und praxisrelevanter Blickwinkelstabilität. Für große DooH-Applikationen ist die Technologie (noch) nicht einsetzbar, aber für B2B-Spezialapplikationen scheint die Zeit nun reif.

Ameria und Sony kombinieren Technologien

Das Heidelberger Digital Signage-Startup Ameria – bekannt für seine intuitive Touchfree-Technologie – kombiniert nun das Spatial Reality Display mit dem hauseigenen, berührungsfreien Bedienkonzept. Die optische Wirkung von 3D-Inhalten auf dem Display wurde bisher durch die Nutzung eines 2D-Cursors für die Interaktion konterkariert. Jetzt ergänzen sich zwei innovative Technologien: immersive 3D-Inhalte auf dem Display verbinden sich mit einer intuitiven Steuerung. Der 3D-Raum erweitert sich somit in den Raum vor dem Display – ganz so wie bei AR-Brillen, nur ohne das Gewicht und die Wärmeentwicklung. Mit der Kombination von 3D-Display und Touchfree-Steuerung scheint zusammenzuwachsen, was zusammengehört.

„Die Zusammenarbeit zwischen dem berührungslosen Steuerungssystem von Ameria und dem Spatial Reality Display von Sony ist ein entscheidender Moment in der sich entwickelnden Digital Signage-Landschaft. Gemeinsam präsentieren wir nicht nur eine Technologie, sondern schaffen immersive Erlebnisse, die die Art und Weise, wie wir mit 3D-Displays im öffentlichen Raum interagieren, neu definieren. Wir stehen an der Schwelle zu einer neuen Ära, die ein enormes Potenzial für spezialisierte B2B-Anwendungen bietet und eine Zukunft verspricht, in der Tiefe und Engagement zum Leben erweckt werden“, kommentiert Yoichiro Hotta, Head of Pan-European Marketing for Professional Displays & Solutions, Sony Europe.

Für die ISE, die nächste Woche in Barcelona stattfindet, hat Ameria eine Applikation für den Handel entwickelt. Darüber hinaus planen Sony und Ameria B2B-Speziallösungen für spezielle Verticals.

Technologie-Vorführung in Barcelona Auf der ISE 2025 präsentieren Ameria und Sony die gemeinsame Lösung in der Sony Customer Lounge – hierfür ist eine Anmeldung unter touchfree@ameria.com notwendig.

Yoichiro Hotta fährt fort: „Die Zusammenarbeit zwischen Ameria und Sony ist ein Beweis für die Kraft der Partnerschaft in der Innovation. Durch die Verschmelzung von intuitiver berührungsloser Technologie mit immersiven 3D-Displays wird nicht nur die Interaktion mit dem Benutzer verbessert, sondern auch eine neue Dimension von Möglichkeiten erschlossen. Diese Synergie verwandelt das Seherlebnis und erweitert den 3D-Raum in die reale Welt. Wir freuen uns darauf, zu sehen, wie sich die Partnerschaft in der Zukunft entwickelt, in der nahtlose Interaktion und fesselndes Bildmaterial harmonisch nebeneinander bestehen.“

Auch Johannes Tröger, Senior Vice President bei Ameria, sieht großes Potenzial für die Zusammenarbeit: „Wir freuen uns, dass wir unsere Partnerschaft mit Sony auf das Spatial Reality Display ausweiten konnten. 3D-Inhalte spielen in vielen Branchen eine immer größere Rolle, aber bisher fehlt oft das richtige Interface. VR-Brillen funktionieren in vielen Bereichen einfach nicht. Genau hier setzen wir gemeinsam mit Sony an und liefern nicht nur eine echte Lösung für den Handel, sondern auch für viele andere Branchen wie die Medizin und die Industrie.“