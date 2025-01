Von Madrid über München nach Liverpool und zurück: Europäische Spitzenfußballclubs können nicht mehr auf Experience-lastige Fanwelten verzichten. Reine Shops reichen nicht mehr, sie müssen mit interaktiven Erlebnissen und Selfie-Möglichkeiten angereichert werden.

Nun hat im vergangenen Herbst auch der amtierende Deutsche Meister Bayer 04 Leverkusen eine solche Fanwelt eröffnet. Auf mehr als 700 Quadratmetern im Süden der Bayarena, mit einem direkten Blick auf den Rasen – können Schlachtenbummler der Werkself in die Welt ihres Vereins tauchen – und natürlich gleichzeitig Merchware erwerben.

Bayer Leverkusen ist zudem bekannt dafür, offen gegenüber digitalen Technologien zu sein – wie unter anderem die Adoption der Parallel-Ads-Technologie zeigte. Kein Wunder also, dass der Verein für seine Fanwelt mit dem LED-Spezialisten Ledcon zusammenarbeitete, der insgesamt 70 Quadratmeter an LED-Modulen der VN-Serien installierte. Bereits bei Scoreboards und den LED-Bandensystemen war Ledcon für Leverkusen tätig.

„Eine Herausforderung bei der Realisierung der Fanwelt war der gesetzte Zeitrahmen von unter vier Monaten für das Gesamtprojekt“, erläutert Ledcon-Geschäftsführer Udo Bloms gegenüber invidis. Mit der Entscheidung für die VN-Serie konnte Ledcon auf seinen großen Warenbestand in seinem Headquarter zugreifen und somit die enge Frist einhalten.

LED in allen Bereichen

Im Retailbereich wurden fünf Highlight-LED Walls im Porträtformat mit je 1,2 mal 2,025 Metern bei 1.5 Millimetern Pixelpitch verbaut. Diese können zielgenau den jeweiligen Themenbereich ansteuern, um die passende Emotion zu wecken.

An LED-Ribbon-Boards, die über einen Pixelpitch von 1,8 Millimetern verfügen gibt es insgesamt 81 Meter in der gesamten Fanwelt. Die LED-Teile sind unter anderem im Kassenbereich, im Bereich Beflockung und Kundenservice sowie an der Fensterfront zum Stadion platziert. Sind sind vor allem ein Tool für die Fan-Bindung, bieten aber auch die Möglichkeit, Sponsoren und Partner sowie eigene Messages zu zeigen.

Als Highlight im Experience-Bereich dient schließlich eine LED-Wall, 4,8 mal 2,7 Meter groß, die durch zwei Extension Walls mit je 1,2 mal 2,7 Metern ergänzt werden. Der Pixelpitch beträgt hier 1,25 Millimeter.

Novastar für das Controlling

Vorzüge der VN-Serie für das Projekt war laut Udo Bloms die geringe Bautiefe und das passende Design. „Die kompakten und präzisen 16:9-Gehäuse erwiesen sich als optimal, um die LED-Module auch ästhetisch in die Gestaltung der Fanwelt und als Integration des ganzen Möbeldesigns und Interieurs einzubeziehen.“

Um die Anspielung der Walls und Ribbon-LEDs sicherzustellen, setzte Ledcon auf den langjährigen Partner Novastar: Mit zwei vollbestückten H5 und einem H15 wird der Controlling zentralisiert über 90 Ports gewährleistet, während die Novastar-Peripherie gleichzeitig 15 kundenseitige Zuspielsignale verarbeitet.

Somit ergänzen die zahlreichen LEDs die Experience-Architektur des Fanshops, die interaktive Stationen, eine Augmented-Reality-Fotobox und eine E-Sports-Arena umfasst. Damit Leverkusen nicht nur auf dem Platz um die ersten Plätze mitspielt.