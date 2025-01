Proto hat auf der CES in Las Vegas die Weiterentwicklung seines 3D-Effekt-Displays im Tabletop-Format vorgestellt. Das neue Proto M2 Foundation Series verfügt laut dem Hersteller über eine höhere Rechenleistung, verbesserte Audioqualität, erhöhte Widerstandsfähigkeit und neue Anschlussmöglichkeiten über USB, T-Thunderbolt 4 und 2.5Gbe-Ports sowie ein branchenführendes Bluetooth und Wifi 6e mit maßgeschneiderten omnidirektionalen Mimo-Antennen.

Auch das Äußere ist neu gestaltet: Die speziell entwickelte Touch-Oberfläche besteht aus einem einzigen nahtlosen Stück gehärtetem Glas, das optisch mit dem Display verbunden ist.

„Proto hat Erfahrung in der Zusammenarbeit mit den klügsten Köpfen der führenden Unternehmen in so vielen Branchen“, sagt David Nussbaum, Gründer von Proto. „Wir haben CEOs zu wichtigen Meetings im ganzen Land gebeamt und den Influencer Mr Beast vom Grund einer Höhle in Neuseeland auf eine Brücke in North Carolina. Wir haben die weltweit ersten echten Arzt-Patienten-Termine mit Hologrammen ermöglicht und auch die ersten Hologramm-Bank-Avatare.“ Unter anderem bietet Proto für die Tischdisplays die Chatbot-KI Protobot an.

Die M2-Displays gibt es sowohl in einer vertikalen als auch in einer horizontalen Variante. Der 3D-Effekt bei den Proto-Display kommt von der zusätzlichen Raumtiefe und einer clevere Ausleuchtung.