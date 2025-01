Die Dmexco wird 2025, fünfzehn Jahre nach ihrem Debüt in Köln, erstmals außerhalb Europas expandieren: Die Koelnmesse, Closerstill Media und der BVDW haben die Dmexco Asia angekündigt, die am 8. und 9. Oktober 2025 in Singapur stattfinden soll.

Die Veranstaltung wird Teil der Tech Week Singapore sein und mit den Messen E-Commerce Expo und Technology for Marketing zusammengeführt. Zukünftig soll sie unter dem Namen „E-Commerce Expo| Dmexco Asia“ innerhalb der Tech Week organisiert werden, die 2024 rund 26.000 Besucher anzog.

Die Organisation übernimmt das Singapur-Team der Koelnmesse, das bereits Veranstaltungen wie die Gamescom Asia, Siggraph Asia und Thaifex – Anuga Asia organisiert hat. „Wir freuen uns sehr, die Marke Dmexco zu uns nach Singapur zu bringen und damit unser erstes internationales Dmexco-Event jenseits von Köln zu starten“, sagt Mathias Kuepper, Geschäftsführer und Vice President Asia-Pacific der Koelnmesse. „Die Zusammenarbeit mit der Tech Week Singapore und Closerstill Media ermöglicht es uns, eine erstklassige Plattform in Südostasien zu schaffen, die die führenden Köpfe der digitalen Wirtschaft, des Marketings und der Innovation vereint.“

Laut Andy Kiwanuka, Managing Director von Closerstill Media Asia, hat sich der Bereich E-Commerce in den letzten Jahren stark entwickelt. Die Integration der Dmexco Asia in die Tech Week Singapore wird als strategischer Schritt zur weiteren Expansion gesehen.

Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) unterstützt die Expansion als ideeller Träger der Dmexco. „Als BVDW freuen wir uns sehr, dass die Dmexco über Europa hinaus expandiert“, sagt BVDW-Präsident Dirk Freytag. „Südostasien bietet mit seinen schnell wachsenden Märkten allen beteiligten Parteien großartige Chancen.“