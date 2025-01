Am ersten Tag der CES 2025 in Las Vegas stellte das HDMI Forum eine neue Spezifikation vor: HDMI 2.2 wird die neueste Weiterentwicklung des Übertragungstandards sein, mit einer Bandbreite von 96 Gigabit pro Sekunde.

Zum Vergleich: HDMI 2.1 schafft eine Bandbreite von 48 Gigabit pro Sekunde Die neue Spezifikation verdoppelt also die mögliche Bandbreite. Somit sind in Kombination mit der für HDMI spezifizierten Display Stream Compression bis zu 12K bei 60 Frames per Second möglich – und 8K bei 240 Frames per Second.

Vor allem für AR/VR/MR-Applikationen soll der neue Standard die nötige Übertragungspower liefern. Andere Anwendungsbereiche sind Machine Vision und Spatial Reality. Explizit erwähnt das HDMI Forum auch XXL-Digital Signage wie Stadion-LEDs.

Laut dem Technologieportal Heise ist mit realen HDMI-2.2-Produkten erst ab dem 3. Quartal 2025 zu rechnen.

Das ebenfalls inbegriffene Latency Indication Protocol (LIP) soll die Audio- und Videosynchronisation insbesondere für mehrstufige Systemkonfigurationen wie jene mit Audio-Video-Receiver oder Soundbar.

Neues Kabel für HDMI 2.2

„Die fortdauernde Mission vom HDMI Forum besteht in der Entwicklung von Spezifikationen, die der wachsenden Nachfrage des HDMI-Ökosystems nach Fähigkeiten und Funktionen gerecht werden“, kommentiert Chandlee Harrell, Präsident des HDMI Forum. „Diese neue Spezifikation unterstützt die sich rasant wandelnde Landschaft unglaublicher neuer Technologien und Produkte, die heute und in Zukunft auf den Markt drängen.“

Zudem wird es ein neues Kabel mit der Bezeichnung Ultra96 HDMI benötigen, das für HDMI 2.2 benötigt wird. Die neue Spezifikation wird für sämtliche HDMI 2.x-Anwender zur Verfügung stehen. Sie soll im ersten Halbjahr 2025 eingeführt werden.