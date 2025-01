Der Sunset Boulevard zieht sich von Downtown LA durch sämtliche Stadtteile, bis er an der Küste in den Pacific Coast Highway mündet. Das bekannteste Stückchen geht mitten durch Hollywood und hat einen eigenen Namen gemacht: Unter Sunset Strip kennt man die Straße, an der in den 80er Jahren die Beatles und Stones auf Riesenbillboards über den wildesten Nachtclubs der Stadt prangten.

Wer hier einen Platz auf einem Billboard ergatterte, der wurde von den großen Studiobesitzern und Produzenten auf ihrem Weg nach Hollywood gesehen. Seit Jahrzehnten ein Premiumplatz für OoH-Werbung. Und dieses Gesetz gilt noch heute. Deshalb hat der Streamingservice Netflix 2018 damit begonnen dutzende der Billboards vom Außenwerber Regency zu erwerben. Wenn man jetzt den Sunset Strip entlangfährt, wirbt beinahe jedes zweite Billboard für eine Netflix-Produktion. Ein Symbolbild des Einflusses des Streaminggiganten auf die Welt des Films und Fernsehens.

Aber nicht nur die Filmwelt hat sich verändert, auch die Außenwerbung ist nicht mehr dieselbe. Dafür findet man auch auf dem Sunset Strip einen Beweis: das DooH-Monument Sunset Spectacular. Es prangt nicht über der Straße wie die restlichen Billboards auf dem Strip, sondern steht daneben wie ein Space Shuttle, das in Hollywood landete. Es soll das erste von 8 DooH-Bauten in der Gegend werden, für das die City of West Hollywood einen Aufruf an Architekten nach ihren kühnsten DooH-Entwürfen startete.

Wer also den Sunset Strip entlang fährt, der bekommt sowohl eine Geschichtslektion über Außenwerbung, als auch eine Vision präsentiert, wie sich Brands zukünftig im öffentlichen Raum positionieren können und einen Einblick in verschobene Machtverhältnisse in Hollywood.