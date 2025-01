Auf der ISE in Barcelona wird Atlona unter anderem die Pro5-Serie vorstellen, deren Herzstück der AT-Pro5-MX810 ist – ein 8×10-Matrix-Switcher mit HDMI-Eingängen und AV-Erweiterungsausgängen mit SDVOE-10GBE-Konnektivität. Laut dem Unternehmen stellt er eine Branchenneuheit dar, da er eine Punkt-zu-Punkt-Übertragung von 4K-HDR-Video und -Audio über einen Matrix-Switcher bietet. Der AT-Pro5-MX810 eignet sich wie die gesamte Pro5-Serie für hochleistungsfähige Anwendungen im Education- und Corporate-Bereich.

Auf der Messe werden außerdem neue USB-C-Switching-Lösungen der Omega-Serie von Atlona sowie ein neues USB-Datenextender-Kit vorgestellt. Der AT-Ome-CS31-SA-C ist ein 3×1-AV-Switcher mit einem USB-C-Eingang und zwei HDMI-Eingängen. Er soll die wachsende Nachfrage nach USB-C-Konnektivität in Lern- und Besprechungsräumen erfüllen.

Auch die Gain-Serie wird Zuwachs erhalten – unter anderem durch einen 50-Watt-Mischverstärker, der sich für Anwendungen mit niedriger Impedanz in Bildungseinrichtungen und Corporate eignet. Der AT-Gain-M50-LZ ist ab sofort erhältlich und bietet zwei unsymmetrische Stereoeingänge und fortschrittliche Audiofunktionen für Bildungseinrichtungen wie Ducking, externe PA-Stummschaltung und einen Line-Pegel-Ausgang für Hörgerätehilfesysteme. Ergänzt wird diese Lösung durch den AT-Gain-Vol, einen an der Wand montierten Lautstärkeregler, der eine intuitive Lautstärkeregelung ermöglicht und so die Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit verbessert.