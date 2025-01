Wir von invidis sind dieses Jahr wieder Co-Veranstalter von zwei Konferenzen auf der ISE: dem Digital Signage Summit (DSS) und dem Retail Track, beide moderiert von Florian Rotberg und Stefan Schieker. Unser Programm beschäftigt sich mit den Themen, die heute und in den nächsten Jahren den größten Einfluss auf die Digital Signage-Branche haben. Dieses Jahr sind das folgende fünf.

Digital Humans sind unser AI-Best-Practice

invidis hat sich auf die Suche nach Unternehmen gemacht, die mithilfe von Generative AI sinnvolle Digital Signage-Use-Cases schaffen. Dabei stießen wir auf Pantheon Lab: Das AI-Start-up aus Hongkong setzt Digital Humans am POI und POS ein – und zwar in Restaurants von KFC in Taiwan sowie im ÖPNV in Hongkong und Singapur. Welche Aufgaben die Avatare hier übernehmen, erzählt Gründer Ivan Lau.

Agentic AI überrollt alle Organisationen

Analytic AI nutzen wir in der Digital Signage-Branche schon lange. Seit zwei Jahren sprechen wir fast nur über Generative AI. Jetzt kommt die große nächste AI-Welle mit Agentic AI: Persönliche Assistenten, die eigenständig Probleme lösen. In der DSS Keynote erklären wir, wie Agentforce von Salesforce und andere AI-Agents die Digital Signage-Branche umkrempeln werden.

E-Paper erlebt den Durchbruch

Die energiesparende Technologie hat sich innerhalb von zwei Jahren auf dem ISE-Showfloor ausgebreitet. Hersteller wie Sharp/NEC, Samsung und der Spezialanbieter Visionect präsentieren nie da gewesene Formate und Anwendungen. Wir holen für unser E-Paper-Panel alle drei an einen Tisch. Von E Ink, dem Marktführer der Technologie, kommt CTO Ian French aus Taiwan angereist und stellt uns neuesten R&D-Fortschritte vor.

Wir schlagen die Brücke nach Nordamerika

Die ISE wird immer globaler: Auch U.S.-Führungskräfte kommen nach Barcelona. Darunter in Europa selten gesehen Gäste wie Poppulo und Spectrio, die zu den größten Digital Signage-CMS-Anbietern in Nordamerika gehören. Wir haben sie als Speaker auf unsere Konferenzen eingeladen und wollen hören, was sich der Markt auf der anderen Seite des Atlantiks macht.

Managed Services als Zukunftsmodell

Als Marktexperten, Berater und Redaktion beschäftigt uns ein Thema immer stärker: wie sich die Machtverhältnisse in der Digital Signage-Branche verändern. In Projekten gehen immer größere Teile der Budgets an Software. Mit Hardware lassen sich immer geringere Margen erzielen und der wirkliche Profit liegt im SaaS-Modell.

„Managing Signage“ – wie sich das Managed Service-Modell in der Digital Signage-Branche etablieren kann – ist für uns deshalb das große Thema 2025. Auf der DSS ISE wollen wir wissen, was der Integrator Diversified, der SaaS-Anbieter SignageOS und das Samsung-Global-Office zu dem Thema zu sagen haben.