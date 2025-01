Der Retail-Bereich ist einer der fünf Themen-Schwerpunkte der ISE 2025. Der Trend hin zu Stores als Erlebniswelten macht den Retail zum Innovationsbereich für AV- und Digital Signage-Anbieter. Retailer gehören dementsprechend zu den wichtigsten Endkunden, die neben der Fachbranche auf die ISE kommen.

Der Retail Track, der am Donnerstag dem 6. Februar stattfindet, ist eine Mischung aus Präsentationen und Panel Talks, die sich mit Store-Konzepten beschäftigen, die funktionieren. Der Fokus liegt auf der Integration von Digital Signage in der Customer Journey. Es geht aber auch um Retail Media als zusätzliche Einnahmequelle für Retailer und um Performance-basierte Technologiekonzepte.

Tickets & Preise Zugang zu Retail Track gibt es mit dem ISE Day Pass, der für 440€ den Eintritt für alle Summits und Tracks dieses Tages beinhaltet. Mit dem ISE All Conference Pass bekommt man unbeschränkten Zugang zu allen Summits, Tracks und Konferenzen der Messe. Die Tickets lassen sich auf der ISE-Website nach der ersten Registrierung dem Warenkorb hinzufügen.

Organisiert und moderiert wird der Retail Track wie vergangenes Jahr von invidis. Die beiden invidis-Experten Florian Rotberg und Stefan Schieker ergänzen das Programm mit ihrer Keynote und ihrem Guide zu den Digital Signage- und Retail-Tech-Highlights der ISE. Neben dem Retail Track gibt es auch einzelne Tracks zu den Themen AI, Sustainability, Audio und Cybersecurity

Am Tag davor: der Digital Signage Summit invidis veranstaltet auf der ISE nicht nur den Retail Track, sondern auch den Digital Signage Summit (DSS). Hier geht es um Digital Signage-Trends und -Herausforderungen in den verschiedenen vertikalen Märkten. Teil davon ist auch ein großer Marktüberblick und die Vorschau für 2025.

Hier das ganze Programm:

10:30 invidis Keynote – Coolest Stores

Zum Auftakt stellen Florian Rotberg und Stefan Schieker von invidis einige der coolsten Store-Konzepte vorstellen, die kürzlich weltweit eröffnet wurden. Der Fokus liegt dabei auf Kundenerlebnis, Retail Design und der Rolle von Digital Signage entlang der Customer Journey.

Florian Rotberg, Managing Director – invidis

Stefan Schieker, Partner – invidis

11:00 Customer Experience Design

Dieses Panel erörtert Ideen, Konzepte und Strategien, mit denen Einzelhändlern die Customer Experience im stationären Retail und darüber hinaus verbessern können. Vorgestellt und diskutiert werden bewährte Design-Strategien aus Barcelona und der ganzen Welt.

Stefan Schieker, Partner – invidis Consulting

Michael Luck Schneider , CEO & Director of Media Architecture – Volvox Lab

Daniela Caravaggi, Group Customer Experience Manager – M-Cube

Filipe Ho, Global Strategic Partnerships Lead (Digital Signage, Kiosk & Payments) – Google

11:20 Real-Time Visuals and Retail: A Case Study in Creative Innovation

Erfahren Sie, wie die Johnnie-Walker-Experience in Edinburgh modernste Technologien nutzt, um eine Marke in ein interaktives Erlebnis zu verwandeln. Nils Pormman erläutert, wie innovative Lösungen die Gruppendynamik, Kundeninteraktion und Skalierbarkeit in öffentlichen Räumen neu definieren.

Nils Porrmann, Director of Content Workflows – Dandelion + Burdock

Laura Frank, Executive Director – Framework

11:50 Retail Media

Das Panel beleuchtet den Boom von DooH und Retail Media Networks als Antwort auf stagnierende Werbemärkte im TV und Online. Es wird diskutiert, wie Retailer ihren Ladenverkehr monetarisieren können, von DooHs Sichtbarkeit im öffentlichen Raum und Retail Medias Echtzeitdaten profitieren und welche Risiken dies für bestehende Geschäftsmodelle birgt.

Andrew Hamblin, Chief Revenue Officer – LDSK

Leonardo Assad, Director – Iberia & LATAM – Framen

Florian Rotberg, Managing Director – invidis

12:10 Digital Signage Content

Im Content-Panel geht es darum, wie Digital Signage-Content mit LED, LCD und Projektion begeistern und Käufer in Fans verwandeln kann. Content Creators präsentieren und diskutieren die besten Ansätze für fesselnde Inhalte.

Ignasi Call, CEO – Instronic

Pol Rosset, CEO and Cofounder – Windowsight

Thibaut Duverneix, CEO, Executive Creative Director – Gentilhomme

Stefan Schieker, Partner – invidis Consulting

12:30 Barcelona Retail Meets Global Best Practice

Ignacio Alonso Junquera, CMSO & Strategy – Trison Group

Núria Pocino, Global Marketing, Communication & Image Director – Cottet

Emilie Page, Retail Director – ISDIN

Florian Rotberg, Managing Director – invidis

12:50 From Ambience to Performance

Viele Digital Signage-Angebote zielen darauf ab, ein umfassendes Erlebnis zu bieten – aber oft fehlt der Call to Action. Dieses Panel diskutiert, wie Content zu messbarem Erfolg führen kann.

Monika Lindquist, Group Chief Marketing Officer – Vertiseit Group

Loek Wermenbol, Retail Strategy Director – First Impression audiovisual

Stefan Schieker, Partner – invidis

13:10 The Future of Audiovisual Applications in Retail

Audiovisuelle Technologien revolutionieren den Retail durch immersive Erlebnisse, interaktive Displays und Hologramme. Das Panel zeigt, wie diese Innovationen physische und virtuelle Räume verbinden und personalisierte Einkaufserlebnisse ermöglichen.

Aleix Fernandez, Founder and CO-CEO – Onionlab

Carles Giner, Co-Founder – Newtonlab Space

13:30 The Practical Guide to Digital Signage & Retail Technology at ISE

invidis gibt einen Überblick über die neuesten Hardware- und Software-Trends auf dem ISE Showfloor und wo sie zu finden sind.