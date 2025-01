Die ISE bringt dieses Jahr eine 1.000 Quadratmeter große E-Sports-Arena in ihre Messehallen. Dafür arbeitet der Veranstalter mit LVP – Liga de Videojuegos Profesional, der E-Sports-Einheit des TV-Produzenten Grup Mediapro. Die Arena wird einerseits die neuesten AV- und Broadcast-Technologien im Einsatz zeigen, aber auch Live-Turniere abhalten.

Wie Broadcasting im E-Sports-Bereich funktioniert, erklärt Marina Rojo von LVP in diesem Interview:

An allen vier Tagen der Messe werden professionelle E-Sports-Spieler vor Live-Publikum gegeneinander antreten. Besucher können die Spiele von der Tribüne aus verfolgen, während Live-Kommentare und Gameplay auf Twitch gestreamt werden. Täglich steht ein anderes Spiel im Fokus, darunter EA Sports FC25, Moto GP und Rocket League. Zudem haben auch Besucher die Möglichkeit, gegen andere Teilnehmer und Profis anzutreten, was die Veranstaltung interaktiver machen soll.

Die E-Sports-Arena befindet sich in Halle 8.1, die dieses Jahr neu hinzukommt. Sie befindet sich am Nordeingang, im Obergeschoss der Hallen und somit über den Audio-Demorooms. Von den übrigen Eingängen ist das ein gutes Stück zu gehen, das man über die Rollbänder im Obergeschoss etwas verkürzen kann. Mehr dazu in unserem Messe-Guide.