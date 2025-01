ProAV-Peripherie-Experte Msolutions wird auf der ISE 2025 nach eigenen Angaben ein neues „Konnektivitäts-Ökosystem“ vorstellen: Die 1Connect-Architektur soll die Komplexität von USB-C- und HDMI-Verbindungen bei der Übertragung von Signalen über große Entfernungen beseitigen.

Herzstück dabei ist das MS-63DOC Docking Extender Kit, das Host- und Geräteeinheiten für den AV- und USB-Transport in einer neuen Konfiguration verbindet: Es verändert die BYOD-Konnektivität, indem es eine flexible Platzierung von Host- und Device-Einheiten ermöglicht und die Dual-Screen-Funktionalität freischaltet.

1Connect überträgt alle Video- (bis zu 4K@60 4:4:4), Audio- und Datensignale von der Ursprungsquelle – in der Regel ein Computer oder Laptop – über ein USB-C-Kabel an die lokale MS-63DOC Host-Einheit. Die Geräteeinheit verfügt über ein integriertes Steuersystem, mit dem Elemente von Drittanbietern, wie zum Beispiel Display- oder Kamerasteuerungen, verwaltet werden können, was die betriebliche Effizienz weiter erhöht.

Die Host-Einheit fungiert dabei als Gateway für die Docking-Station, indem sie alle Signale, einschließlich der Steuerung, über ein Kategoriekabel an die MS-63DOC-Geräteeinheit weiterleitet und so die Effizienz eines einzelnen Kabels beibehält. Das MS-63DOC schaltet alle Verbindungen zu den Zielen am hinteren Ende frei. Diese Verbindungen können bis zu zwei Displays – über separate HDMI-Anschlüsse –, eine USB- oder PTZ-Kamera und einen digitalen oder analogen Audio-Lautsprecherausgang umfassen.

Zusätzlich zu Präsentationen im Raum unterstützt das MS-63DOC hybride Meetings, indem es Video, Daten und Audio schnell und ohne Latenz im Raum überträgt, bevor es an Zoom, Teams und andere Konferenzsoftware weitergegeben wird.

Das 1Connect-Lösungspaket umfasst die MS-63DOC Host- und Device-Einheiten, die durch die optionalen USB-C-Kabel von Msolutions ergänzt werden.

Auf der ISE 2025 stellt Msolutions auf Stand 5J500 aus.