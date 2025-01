Renkus-Heinz wird auf der ISE 2025 neue Audio-Lösungen präsentieren, darunter die Ominbeam-Software, die ersmtals seit der Markteinführung 2024 öffentlich in Aktion zu sehen sein wird. Die Software ist in die neueste Version Rhaon II 2.5 integriert und soll das Design und den Einsatz von präziser Audioabdeckung vereinfachen. Sie verfügt unter anderem über eine „Snap to Audience“-Funktion, die es dem Benutzer ermöglicht, mit einem Tastendruck eine auf die Geometrie des Raums zugeschnittene Beschallung zu erzeugen.

Dabei ist Omnibeam mit den lenkbaren Lautsprechern der aktuellen Generation von Renkus-Heinz kompatibel, einschließlich der Serien Iconyx Gen5, IC Live Gen5, IC Live X und Iconyx Compact.

Zudem wird Renkus-Heinz in Zusammenarbeit mit dem Technologiepartner Amadeus Active Acoustics einen Deomraum zur Verfügung stellen, der in verschiedene akustische Räume wie Kirchen, Hörsäle, Veranstaltungsorte und andere komplexe Anwendungen versetzt. Dort werden die Flaggschiff-Lautsprecherserien des Unternehmens eingesetzt, darunter Iconyx Gen5 und IC Live X Arrays, die passiv gesteuerte UBX-Serie und die Punktschallquellen-Lautsprecher der C-Serie.

Außerhalb des Demoraums können die Besucher auf der ISE die gesamte Produktpalette von Renkus-Heinz erkunden – und zwar am Stand 7D620.