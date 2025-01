Der ProAV-Softwareanbieter Stage Precision wird auf der ISE 2025 eine neue Software vorstellen. Mit SP Grid wird das Software-Angebot von Stage Precision zu einer Plattform die Erstellung von Conten, für das 3D-Datenmanagement, für Steuerung und für Automatisierung.

Dabei handelt es sich um eine No-Code- oder Low-Code-Plattform, die Arbeitsabläufe in der virtuellen Produktion, im Live-Entertainment und bei AV-Installationen rationalisieren soll. SP Grid lässt sich skalieren, von kleinen Setups mit Lidar-Sensoren und Touch-Tablets bis hin zur umfassenden Steuerung eines Smart-Building-Systems.

„SP Grid ist die nächste Evolutionsstufe unseres Produkts: ein umfassendes Werkzeug für die Erstellung digitaler Erlebnisse“, kommentiert Michael Giegerich, Managing Director bei Stage Precision. „Wir haben erkannt, dass die Zukunft in Umgebungen liegt, die reich an AVLM-Erlebnissen, interaktiven Geräten, automatisierten Kameras, Beleuchtung und in Echtzeit generierten responsiven Inhalten sind.“

Beta-Version auf der Messe

SP Grid ermöglicht es den Benutzern, mittels Drag-and-Drop Systemverbindungen schnell zu visualisieren, Sensoren und Geräte zu kalibrieren und die Automatisierung von Arbeitsabläufen zu gestalten. Ein wichtiges Merkmal ist die Möglichkeit, benutzerdefinierte Benutzeroberflächen zu entwerfen und einzusetzen. Eine künftige Erweiterung wird nahtlose Importoptionen von UI-Design-Tools wie Figma bieten.

Die offene API ermöglicht die Verbindung mit bestehenden Systemen, während die Unterstützung von Python-Skripten und die Erstellung von benutzerdefinierten Plugins maßgeschneiderte Integrationen möglich machen.

Für kleine Anwendungen wird SP Grid kostenlos erhältlich sein, wobei zusätzliche Funktionen und Geräteverbindungen über ein Credit-System erworben werden können.

Stage Precision wird auf der ISE 2025, auf dem Messestand 4P730 eine Open-Beta-Version von SP Grid vorstellen; die Veröffentlichung ist später im Jahr geplant.