Concept International wird wieder mit einem Stand Präsenz auf der ISE 2025 zeigen – und bringt dabei einen Querschnitt aus seinem Digital Signage-Portfolio mit.

Ein Schwerpunkt ist die Partnerschaft mit Giada: Mit dabei ist zum Beispiel die Mini-Workstation WA814 von Giada, die Concept ab sofort auf den deutschen Markt bringt. Der Value-Added-Distributor launcht den PC mit Nvidia T1000-Grafikkarte.

Integriert sind außerdem Core-i-Prozessoren auf 1.700-LGA-Sockel von Intel sowie Hochgeschwindigkeits-SSDs mit Sata-III-Schnittstelle und sehr schnellen M.2-Slots. Giada positioniert die WA814 für Highend-Anwendungen im Bereich der 2D- und 3D-Content-Kreation. Auch für größere Videowände eignet sich das Produkt.

ChromeOS Flex für weniger Energieverbrauch

Die Messebesucher können am gemeinsamen Stand von Giada und Concept International auch den Micro-PC VM27 live im Einsatz sehen. Zwei der Rechner laufen parallel, einer ausgestattet mit dem Google-Betriebssystem ChromeOS Flex, ein zweiter läuft im direkten Vergleich mit der Windows-11-Variante.

In einem breit angelegten und wegen der Vergleichbarkeit browserbasierten Leistungstest, den Concept im Dezember 2024 im hauseigenen Hardware-Labor durchführte, verbrauchte ChromeOS rund 20 Prozent weniger Energie als Windows, bei Spitzenbelastungen sogar bis zu 30 Prozent weniger.

Die ersten E-Paper-Displays

In Sachen E-Paper-Displays zieht Concept nun nach und präsentiert seine C-Paper-Produkte. Wie alle E-Paper ist außer zum Bildwechsel kein Strom für das Display nötig. Der Bildwechsel dauert zehn Sekunden, auch partielle Wechsel sind möglich. Zunächst sind die C-Paper mit 13,3 und 31-5 Zoll Bildschirmdiagonale erhältlich. Größere Formate sollen folgen.

Freier ISE-Eintritt mit invidis Als invidis-Leser bekommen Sie ein Gratis-Ticket für die Ausstellungsfläche der ISE 2025. Einfach den Code ISE2025invidis bei der Registrierung verwenden.

Zudem zeigt Concept das Produkt Micromesh, semitransparente LED-Walls aus durchlässigem Gitternetzgewebe, die Concept ab sofort auf den deutschen Markt bringt. Die ein bis drei Millimeter dicken, flexiblen LED-Gitter sind winddurchlässig und einfach zu verarbeiten, als Banner oder zum Aufkleben. Maßgeschneidert bespielen sie Schaufenster und auch großflächig ganze Fassaden, ohne den Blick ins Innere zu verdecken.

Doorsigns mit E-Paper

Als drittes Hardware-Highlight präsentiert Concept Die Qbic E-Paper-Doorsigns, die auf Wunsch mit der Managementsoftware von Zeitwart kommen. Ein spezifisches Produkt, das gezeigt wird, ist das Mini-Terminal Qbic TD-0360 mit wasserbeständigem LCD-Touchdisplay, RFID und NFC.

Besucher und Besucherinnen finden Concept International in Barcelona am Stand 4E500 in Halle 4.