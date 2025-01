Auf der letzten ISE überraschte TPV-PPDS mit der Ankündigung in Kooperation mit der Deutsche Telekom Philips ePaper Poster in DSLAM-Verteilerboxen zu integrieren. Nachhaltiges und genehmigungsfreies DooH am Straßenrand. Zur Zeit wird das Konzept mit Testinstallationen erprobt.

Der Kabelinfrastruktur-Experte ESP Etronic aus Cottbus entwickelte über zwei Jahre das neue DooH-Konzept mit PPDS. Schon bevor die ersten Screens am Straßenrand installiert sind präsentiert das Unternehmen die Weiterentwicklung der Adbox. Ein DooH- und Smart City Konzept jenseits von Kabelverteilerschränke.

Das Adbox Gigacity getaufte Konzept soll neben großformatigen Highbrightness DooH auch 5G-Mobilfunksender, Klimaüberwachung, Parkraumanalyse und weitere Sensoren integrieren.